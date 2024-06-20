Следите за новостями

Цифра дня

1067 сервисов уже доступно в eGov
  • Доходность
    17,2%за 2023 год
  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
  • Доходность
    14,12%с начала управления
  • Доходность
    17,2%за 2023 год
  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
  • Доходность
    14,12%с начала управления

Таможенное декларирование товаров электронной торговли хотят внедрить в Казахстане

Документ размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 10 июля 2024 года.

20 июня 2024 13:57, Profit.kz
Рубрики: Бизнес, Общество

Министерство национальной экономики подготовило консультативный документ регуляторной политики к проекту поправок в Кодекс «О таможенном регулировании в Республике Казахстан», в котором рассматривается вопрос по регулированию внешней электронной торговли. В документе отмечено, что действующим таможенным законодательством не урегулированы вопросы по таможенному декларированию товаров электронной торговли и отсутствует понятие «товары электронной торговли», передает Zakon.kz.

В связи с этим предлагается ввести в кодекс «О таможенном регулировании в РК» понятие «товары электронной торговли». Эта мера позволит определить статус товаров, приобретаемых физическими лицами на зарубежных интернет-площадках, что обеспечит возможность регулирования рынка электронной торговли.

Также предлагается внедрить обязательное таможенное декларирование товаров электронной торговли. Эта мера предусматривает улучшение таможенного администрирования товаров электронной торговли, дополнительные поступления в бюджет за счет таможенных платежей и налогов, контроль за соблюдением технических регламентов и обеспечение безопасности ввозимых товаров.

Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.