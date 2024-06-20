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    17,2%за 2023 год
  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
  • Доходность
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Глава Минцифры дал казахстанцам совет по рынку криптовалюты

Он указал на большую перспективность рынка цифровых активов.

20 июня 2024 09:00, Profit.kz
Рубрики: Общество

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев в кулуарах мажилиса дал несколько рекомендаций вкладчикам в криптовалюту. Он отметил, что рынок криптовалюты очень волатильный, передает Zakon.kz.

«Всем вам, если вы вкладываете в нее, мои рекомендации: не вкладывать все свои активы, а вкладывать только те, которые вы готовы потерять, потому что волатильность высокая. Пусть это будет 5-10% ваших активов, но однозначно не все», — посоветовал он.

При этом он указал на большую перспективность рынка цифровых активов и криптовалют.

«Эффект, который может осуществить рынок блокчейна и криптовалют по передаче стоимости, по экспертным оценкам в 10 раз больше, чем когда интернет оказал на передачу информации», — резюмировал министр.

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