Глава Минцифры дал казахстанцам совет по рынку криптовалюты

Он указал на большую перспективность рынка цифровых активов.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев в кулуарах мажилиса дал несколько рекомендаций вкладчикам в криптовалюту. Он отметил, что рынок криптовалюты очень волатильный, передает Zakon.kz.

«Всем вам, если вы вкладываете в нее, мои рекомендации: не вкладывать все свои активы, а вкладывать только те, которые вы готовы потерять, потому что волатильность высокая. Пусть это будет 5-10% ваших активов, но однозначно не все», — посоветовал он.

При этом он указал на большую перспективность рынка цифровых активов и криптовалют.

«Эффект, который может осуществить рынок блокчейна и криптовалют по передаче стоимости, по экспертным оценкам в 10 раз больше, чем когда интернет оказал на передачу информации», — резюмировал министр.