Заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова встретилась с постоянным представителем Программы развития ООН в Казахстане Катаржиной Вавьерниа.

В ходе встречи отмечен высокий уровень сотрудничества между правительством РК и международной организацией. Более чем за 30 лет был реализован ряд взаимовыгодных проектов в различных сферах.

Катаржина Вавьерниа выразила заинтересованность в укреплении сотрудничества с Министерством труда и социальной защиты населения по вопросам совершенствования инклюзивной среды, мерам реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью. Она также представила ряд предложений по развитию цифровизации сферы здравоохранения, креативной индустрии.

Тамара Дуйсенова выразила готовность рассмотреть предложенные меры и дала поручения соответствующим министерствам. Вице-премьер также отметила приверженность нашей страны целям устойчивого развития ООН до 2030 года.

Кроме того, было отмечено, что ПРООН высоко оценивает достижения Казахстана в цифровизации социальной сферы. За существенный вклад в этот процесс Тамаре Дуйсеновой вручили сертификат «Лидер года по цифровизации» Программы развития ООН.