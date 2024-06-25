Открытие официального интернет-магазина Lenovo в Казахстане

Одно из ключевых преимуществ интернет-магазина — возможность приобретения новинок одновременно с их мировыми премьерами и анонсами.

Lenovo открыла официальный интернет-магазин в Казахстане. Теперь корпоративным и частным пользователям доступен широкий ассортимент новейших устройств и решений компьютерной техники прямо от производителя. Среди предложений — ультрасовременные игровые ноутбуки Legion, портативная консоль Legion Go, профессиональные рабочие станции ThinkPad, ноутбуки серии IdeaPad и Yoga, моноблоки, мониторы, планшеты на Android и аксессуары.

Одним из ключевых преимуществ интернет-магазина, по заявлению вендора, является возможность приобретения новинок одновременно с их мировыми премьерами и анонсами. Всем покупателям, независимо от величины суммы в чеке, Lenovo предоставляет профессиональную консультационную поддержку. А в скором будущем обещает запустить различные сервисные программы, включая расширенную гарантию и защиту от случайных повреждений.

Для удобства пользователей интернет-магазин оснащен функцией «Подбор по параметрам», позволяющей быстро найти нужное устройство. Также доступна возможность подбора ноутбуков по задачам, что помогает выбрать оптимальную модель без необходимости разбираться в технических деталях.

Для клиентов малого и среднего бизнеса на сайте предусмотрена возможность предзаказа устройств по индивидуальной конфигурации, безналичная оплата с оформлением полного пакета бухгалтерских документов.

Все продукты в интернет-магазине сертифицированы на территории Казахстана и имеют гарантийную поддержку в официальных сервисных центрах Lenovo. В разделе «Поддержка и гарантия» можно проверить наличие и срок действия гарантии, а также найти инструкции по использованию и ремонту продукции Lenovo и Motorola.

Для читателей Profit до конца июля действует промокод PROFIT, предоставляющий скидку на все товары в интернет-магазине Lenovo.

Посмотреть каталог и выбрать оптимальное устройство для вашего бизнеса можно по ссылке Shop.lenovo.kz.