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  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
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Цифровую карту телекоммуникаций для граждан будут внедрять в Казахстане

Каждый желающий сможет увидеть все существующие проблемы с качеством связи в населенных пунктах и планы по их устранению, а также дать собственную оценку качества связи по любой локации

19 июня 2024 10:35, Profit.kz
Рубрики: Связь

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК разработало Цифровую карту телекоммуникаций. На карте будет размещена информация о текущем покрытии по видам технологий связи и планов операторов по обеспечению качественной связью всех населенных пунктов Казахстана, передает Sputnik.

«Цифровая карта телекоммуникаций также будет включать в себя информацию о планах доведения интернета до населенных пунктов, предусмотренных в Национальном проекте „Доступный интернет“ и дорожных карт, подписанных между местными исполнительными органами, министерством и операторами связи», — говорится в сообщении.

Каждый желающий сможет увидеть все существующие проблемы с качеством связи в населенных пунктах и планы по их устранению, а также дать собственную оценку качества связи по любой локации. Карта запущена в пилотном режиме и функционал будет дополняться, отметили в министерстве

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