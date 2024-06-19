Внедрение 5G завершат до конца 2025 года

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев на заседании правительства рассказал о проводимой работе по улучшению качества связи в РК.

Он отметил, что, согласно международным данным, доля населения, использующего интернет, находится на уровне развитых стран. Рост трафика в республике по отношению к 2020 году увеличился на 61,5%, а число абонентов — на 12,9%. При этом, по данным Speedtest Ookla за апрель 2024 года, Казахстан занимает 66 место со средней скоростью 43,6 Мбит/с. Это выше, чем Россия, Кыргызстан и Узбекистан.

Сегодня в стране насчитывается 6 290 сел, из них по проводному интернету оптика доведена до 2 606 сел. В рамках Нацпроекта предусматривается подключение оптических линий связи через механизм ГЧП к 3010 селам. Там, где нет «последней мили», будет использоваться механизм субсидирования 50% капитальных затрат малых и средних операторов связи. По итогам ожидается обеспечение доступом к интернету 2,4 млн человек. Предусматривается привлечение частных инвестиций от операторов связи в размере более 340 млрд тенге.

Мобильный интернет сегодня доступен в 4 866 селах. В рамках налоговых льгот в 2023 году 1 161 село было подключено к технологии 4G. Работа по оставшимся 1 424 селам продолжается. Для стимулирования операторов сотовой связи Министерством предложено включить в новый Налоговый кодекс продление налоговых льгот на радиочастотный спектр и изменение ставки платы.

Относительно дальнейшего развития технологии 5G — операторы Кселл и Теле2 продолжат работы по расширению покрытия связью 5G в городах Астана, Алматы, Шымкент и областных центрах. На сегодня установлено 1 144 базовых станций в 20 городах.

«Согласно поручению Главы государства, внедрение мобильной связи 5G должно завершиться до конца 2025 года. В целом до конца 2027 года операторами сотовой связи будет инвестировано в телекоммуникационную отрасль более 450 млрд тенге», — сказал министр.

Для улучшения качества связи Министерством предлагаются следующие конкретные меры:

— в генпланах и проектах детальной планировки населенных пунктов будет предусмотрена инфраструктура сетей связи;

— предлагается пересмотреть нормативы по предельно допустимому уровню радиосигнала базовых станций. В РК в 10-20 раз более жесткие нормативы, чем в развитых странах и даже ближнего зарубежья;

— Министерство совместно с акиматами и операторами продолжит устранение «белых пятен» с плохой связью в городах;

— вносятся изменения для разрешения установки базовых станций на госучреждениях (где нет помещения по защите госсекретов);

— прорабатывается вопрос запуска технологии Voice over Wi-Fi (VoWiFi), то есть голосовые вызовы через сети Wi-Fi вместо традиционных сотовых сетей. Это обеспечит лучшее качество связи в местах с плохим сотовых покрытием (паркинги);

— для мониторинга работ по улучшению качества связи по стране запускается «Цифровая карта телекоммуникаций». Каждый сможет увидеть проблемы с качеством связи в населенных пунктах и планы по их устранению, а также дать собственную оценку по любой локации. Ссылка размещена на сайте Министерства.

«Сегодня мы объявляем о техническом запуске «Цифровой карты», — отметил Жаслан Мадиев.

По его словам, для обеспечения мобильным интернетом республиканских автодорог необходима соответствующая цифровая инфраструктура. На сегодняшний день акиматами проводятся разработка проектно-сметной документации по 243 АМС (республиканские дороги). Строительство АМС планируется в 2025–2026 годах.

На сегодняшний день:

— по 13 АМС получены положительные заключения экспертиз;

— по 141 АМС ведется разработка проектно-сметной документации;

— по 84 АМС акиматы планируют начать конкурсные процедуры по разработке ПСД в 3 квартале т. г.

Министерством в рамках пилотного проекта по использованию НГСО технологий от SpaceX подключено 1485 школ из 1883 школ.

В рамках проведенного обсуждения и согласования с Комитетом национальной безопасности планируется расширить пилотный проект на потребности МЧС для доступа к интернету во время ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Для развития Цифрового Шелкового пути и становления Казахстана региональным цифровым хабом в рамках Нацпроекта предусмотрена реализация 3 мероприятий.

Первое — это прокладка оптики по дну Каспийского моря протяженностью 370 километров. Инвестиции операторов связи Казахстана и Азербайджана составят более 23 млрд тенге.

Сегодня между АО «Казахтелеком» и ООО «Азертелеком» создано совместное предприятие, завершается тендер по выбору подрядчика на проектирование и прокладку подводного ВОЛС.

Второе — строительство национальной гипермагистрали Запад-Восток, которая предусматривает увеличение транзитного трафика по территории Казахстана.

Третье — строительство центра обработки данных не ниже уровня Tier-III для хранения транзита и международного трафика.

«По этим двум проектам поступило предложение от ТОО „Freedom telecom“. Собственные инвестиции в гипермагистраль составят более 17 млрд тенге со сроком до конца 2025 года, а в строительство ЦОДа — более 90 млрд тенге со сроком реализации проекта до конца 2027 года», — подчеркнул министр.

Таким образом, реализация вышеуказанных проектов обеспечит альтернативный маршрут международного транзита данных и привлечение на рынок BigTech компаний (Google, Amazon, Microsoft). Эти три проекта финансируются операторами за собственные средства.