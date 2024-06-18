Оцифровка аттестатов о среднем образовании завершится до 2027 года

Продолжается активная работа по цифровизации образовательной сферы.

Впервые в текущем году аттестаты основного среднего и общего среднего образования стали доступны в цифровом формате посредством мобильного приложения eGov Mobile, сообщает Министерство просвещения РК.

На данный момент в мобильном приложении доступны аттестаты выпускников этого года. Полную оцифровку аттестатов выпускников предыдущих лет планируется завершить поэтапно до 2027 года: в 2024 году – аттестаты выпускников текущего года; в 2025 году – аттестаты выпускников с 2010 по 2023 годы; в 2026 году – аттестаты выпускников с 1991 по 2009 годы. С 1 января 2025 года по запросу будут доступны аттестаты, выданные до 1991 года.

Кроме того, продолжается цифровизация дипломов технического и профессионального образования: в 2024 году – дипломы, выданные с 2004 по 2023 годы; в 2025-2026 годах – дипломы, выданные до 2004 года.

Этот шаг направлен на упрощение доступа к образовательным документам и повышение удобства для выпускников и их семей.