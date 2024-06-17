Анонс: Х форум Дистанционные продажи и Телемаркетинг

Участники узнают об успешных кейсах, получат востребованные навыки и идеи для эффективного телемаркетинга и увеличения продаж в контакт-центре.

25-26 июня в Москве состоится Х Форум Дистанционные продажи и Телемаркетинг — мероприятие для специалистов, которые хотят увеличить продажи через дистанционные каналы.

Участники форума получат действительно работающие практики и кейсы, узнают, как трансформировать бизнес, чтобы снизить издержки и увеличить объемы продаж, обретут уникальные знания и заряд позитивной энергии, новых друзей и партнеров для бизнеса.

В первый день форума состоится конференционная программа, где эксперты-практики представят свои доклады:

— Как цифровые технологии и омниканальная поддержка меняют продажи? Дубровская Анна, руководитель Управления клиентского сервиса, Абсолют Страхование.

— Стратегии дистанционных продаж в современных условиях. Плосконосова Кира, директор информационно-аналитического центра, и Бродская Ирина, руководитель отдела маркетинга, госпиталь Медскан на Яузе.

— Автоматизация дистанционных продаж. Федин Александр, руководитель проектов, Почта Банк.

— Как повысить эффективность продаж за счет автоматизации процессов. Нетывченко Юлия, менеджер по реактивному удержанию, Tele2.

— Мероприятия для увеличения дозвона до клиентов. Чуб Дмитрий, руководитель дирекции телефонных продаж, Альфа Банк.

— Продажи: как собрать команду на дефицитном рынке труда. Пертова Дарья, старший консультант направления клиентской эффективности, HeadHunter.

— Работа с персоналом в телемаркетинге. Килунина Елена, руководитель колл-центра, Сервизория.

Подробная программа первого дня.

Во второй день, 26 июня, пройдут мастер-классы, направленные на развитие профессиональных навыков:

— Коуч сессия «Новые способы и инструменты дистанционных продаж». Леонов Игорь, руководитель направления клиентского обслуживания, СберЗдоровье.

— Воркшоп «Работа со сложными и токсичными клиентами». Шпирт Борис, эксперт по обучению и консалтингу в клиентском сервисе, аккаунт-менеджменте и продажах.

— 7 советов для больших продаж. Белочкина Настасья, сооснователь HyperScript.ru.

— Как увеличить объем обрабатываемой базы и удешевить процесс продаж на исходящих звонках за счет операционного мониторинга? Кейс АО «Почта Банк». Калякина Виктория, руководитель отдела операционного мониторинга и анализа, Управление дистанционных продаж АО Почта Банк.

Программа мастер-классов.

Условия участия и регистрация.

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