Google внес изменения в работу браузера после замечания Казахстана

Агентство по защите и развитию конкуренции РК направило в Google LLC, Google Ireland Limited и Google Commerce Limited уведомление о наличии в их действиях признаков злоупотребления доминирующим положением.

Как сообщили в АЗРК, Google внедрила демонстрацию двухфакторного «непропускаемого» окна выбора. Оно появляется на смартфонах на базе Android при первом запуске браузера Chrome после его обновления до соответствующей версии, передает Zakon.kz.

«На новых устройствах демонстрация окна выбора осуществляется после активации этих устройств и обновления Chrome до версии, в которую „встроено“ окно выбора. Пользователям демонстрируется окно выбора при открытии виджета или браузера Chrome», — сообщили в АЗРК.

По состоянию на 1 июня 2024 на 4 843 890 мобильных устройствах с Android уже продемонстрировано окно выбора. Агентство ожидает дальнейший прирост этого показателя.

В АЗРК также рассказали, какую поисковую систему выбрали пользователи: 82,95% — Google; 17,04% — Yandex.

«Стоит отметить, что впервые исполнено уведомление о наличии в действиях признаков злоупотребления доминирующим положением крупной транснациональной компанией, находящейся вне юрисдикции Республики Казахстан», — заявили в АЗРК.

Там добавили, что во многих странах по требованию регулирующих государственных органов внедрены экраны выбора поисковых систем, в том числе в странах ЕС, России и Беларуси.