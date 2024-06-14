Житель Костаная занимался продажей виртуальных номеров

40-летний горожанин активировал абонентские номера с использованием simbox.

Это устройство предназначено для виртуальной регистрации SIM-карт, которые могут использовать злоумышленники в своих преступных схемах. В него можно поместить до 64 SIM-карт и активировать их на различных интернет-площадках по продаже виртуальных номеров. К примеру, с одного из изъятых боксов было установлено совпадение по абонентскому номеру, на который мошенники зарегистрировали WhatsApp и в дальнейшем осуществляли звонки людям, представляясь государственными служащими, передает Kazpravda.kz.

Костанаец оптом закупал SIM-карты за 300-350 тенге, после их активации через simbox он мог неоднократно их перепродавать в интернете. Уже установлено, что он зарегистрировался на одном из сайтов по продаже абонентских номеров как продавец и после передал право на использование номеров админу за денежное вознаграждение. Всего у него изъято девять таких устройств, три ноутбука и 1500 SIM-карт.

«В настоящее время проверяется факт незаконного создания, использования, распространения программ для изменения идентификационного кода абонентского устройства», — сообщили в правоохранительных органах. В полиции добавили, что за это правонарушение предусмотрен крупный штраф в размере более полумиллиона тенге либо арест до сорока суток.