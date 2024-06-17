OpenText рассказала об управлении информацией на основе ИИ для любых сфер бизнеса

В Алматы прошла конференция «OpenText Connections».

21 мая OpenText провела в Алматы конференцию, посвященную продуктам компании. Мероприятие собрало лидеров отрасли, новаторов и энтузиастов, чтобы обсудить решения для управления корпоративной информацией, последние тенденции и инновации в сфере управления ИТ-операциями, корпоративные облачные сервисы, цифровой опыт и защиту данных.

К слову, продукты OpenText насчитывают более 50 млн пользователей по всему миру. Решения компании могут быть интегрированы с ПО и оборудованием от других вендоров. Помимо этого, платформу OpenText можно установить не только как комплексное решение, но и в виде отдельных продуктов, в зависимости от текущих потребностей заказчика.

Конференцию открыл Гур Недиви (Gur Nedivi), директор по продажам OpenText (СНГ и Израиль). Он рассказал об истории компании и представил спонсоров мероприятия — TerraLink, Elcore, ASBIS и Marvel Kazakhstan.

«OpenText — это инновационная компания, мы управляем информацией и защищаем ее, чтобы организации получили максимум преимуществ. Мы уделяем особое внимание коммуникациям внутри бизнеса, цифровому взаимодействию, контенту, кибербезопасности, управлению ИТ-операциями и управлению разработкой приложений. Наши решения могут быть установлены как локально, так и у облачного провайдера. Их можно запускать параллельно. Мы даем клиентам возможность выбирать между локальной средой и облаком, предоставляем инструменты для перехода к облачной трансформации, обеспечиваем заказчикам гибридную среду, решения в локальном облаке, и любую их комбинацию», — выступил Гур Недиви.

Спикер также поднял тему искусственного интеллекта и его роли в работе с информацией, отметив, что в современном мире стало реальностью высказывание персонажа Агента Смита из Матрицы: «Никогда не отправляйте людей делать работу машин».

«Мне нравится эта цитата, потому что она, по сути, показывает, как далеко мы продвинулись с развитием искусственного интеллекта. Эта научная фантастика теперь становится актуальной — действительно, революция ИИ повсюду, она вездесуща. ИИ сегодня может раскрыть человеческий потенциал, потому что мы позволяем машине выполнять повторяющуюся работу, которую ранее делали люди. Но речь не только о роботизированном повторении предопределенных задач. Мы можем позволить ИИ взять на себя большую часть повторяющегося поиска, анализа и дедуктивной работы. И это позволяет нам инвестировать наше время в настоящее творчество», — считает Гур.

Также он добавил, что OpenText находится в центре связанных экосистем, облачных решений, играя решающую роль для клиентов во внедрении облачной безопасности и искусственного интеллекта. В рамках конференции гости смогли ознакомиться с теми преимуществами, которые дают решения OpenText, находящиеся на стыке всех этих технологий.

«Революция искусственного интеллекта — это уже образ мышления. Речь идет о данных и о том, как мы доверяем этим данным. Это раскрывает человеческий потенциал. Мы живем в век информации, и ее становится все труднее обрабатывать. Давайте посмотрим правде в глаза: у нас много данных, огромное количество данных повсюду. Приведу пример. Возможно, вы помните о малайзийском самолете, который исчез около 20 лет назад. Знаете ли вы, что этот самолет каждую минуту передавал данные в штаб-квартиру Boeing в Сиэтле до момента его исчезновения? Данные приходили и приходили, но они все равно не смогли найти самолет. Так как же использовать этот огромный объем данных, которые мы генерируем бесконечно, и создавать информацию, на основе которой мы действительно можем действовать? Это становится все более и более трудным. OpenText может помочь получить данные и преобразовать их в информацию, и мы делаем это во многих областях. Мы расширяем возможности людей с помощью автоматизации и искусственного интеллекта, повышаем креативность и эффективность, защищаем от ошибок, умеем обрабатывать ложноположительные и ложноотрицательные результаты, которые нужно сокращать. Для примера: количество ошибок в медицинской профессии из-за ложноположительных результатов или из-за чрезмерного тестирования увеличивается. Наша задача — взять все это огромное количество данных, которые накоплены в каждой профессии, синтезировать и анализировать их, чтобы мы могли создавать более значимую информацию и позволить машине выполнять работу. Многие задачи, которые мы выполняем в наших организациях, все еще очень повторяются, их можно автоматизировать и освободить людей для творческой работы», — подчеркнул Гур Недиви.

О том, как управлять цифровым опытом при вовлечении клиентов, эффективно контролировать инженерную документацию и управлять кадровыми документами рассказал Александр Цимоха, главный консультант по решениям OpenText.

В первой части презентации он рассказал о контенте и клиентском взаимодействии, для чего предназначена платформа OpenText Digital Experience, а во второй части осветил тонкости работы с проектно-конструкторской документацией и эксплуатацией на примере работы с данными решения Content Aviator. В демо-ролике эксперт показал, каким образом ИИ помогает организации, которая успешно внедрила и использует систему управления контентом. «Один из способов создать информационный хаб — это внедрять систему управления контентом в организации для того, чтобы сначала навести порядок с информацией. Потому что внедрение системы — это проект. А проект предполагает, в том числе, „выпрямление“ процессов. И как результат в конечном итоге вы получаете данные, с которыми уже искусственный интеллект, наш Content Aviator, успешно позволяет работать», — пояснил Александр.

В рамках следующего доклада были рассмотрены способы оптимизации процессов управления кадровыми документами с использованием технологий ИИ. Александр Цимоха объяснил, как интеллектуальные системы управления контентом помогают в автоматизации рутинных задач, улучшении обработки данных и снижении рисков, связанных с управлением персоналом.

Отдельная тема была посвящена важности обеспечения омниканального цифрового опыта для клиентов в динамичных отраслях, таких как ритейл, телекоммуникации и FMCG.

Компания TerraLink представила экосистемный подход к EIM. Эксперты компании рассказали о бизнес-решениях на базе технологий OpenText и о главных трендах года в области управления контентом. Так, Чингиз Жаксылыков, директор EIM Global в TerraLink, выступил с презентацией о тренде экосистемности в управлении контентом, рассказав, как решения OpenText позволяют создать единую цифровую среду в компании.

«Рынок EIM в странах Центральной Азии трансформируется: клиенты становятся более осведомленными о ценности управления контентом, задачи и проекты усложняются. Главный тренд этого года — экосистемность. На практическом уровне это синергия различных цифровых сред компании: например, Digital Employees Management, Digital Asset Management, Vendor Invoice Management и других. Другие тенденции — увеличение спроса на интегрированные решения, обогащение и развитие ключевых бизнес-процессов за счет данных и правильной цифровизации вспомогательных операций, а также внедрение AI-технологий. Продукты нашего партнера OpenText обладают необходимой гибкостью и функциональностью, чтобы достойно встретить перечисленные вызовы и выйти на новый уровень интеграции и удобства процессов», — говорит Чингиз Жаксылыков.

На конференции был представлен кейс клиента TerraLink — АО «KEGOC». Анна Абрамова, директор ДИТ АО «KEGOC», рассказала о внедрении экосистемы управления корпоративным контентом при поддержке команды TerraLink.

«Нашим главным приоритетом была возможность логичного и поэтапного развития системы без необходимости перевнедрений. В качестве основы мы выбрали продукт OpenText, на котором был внедрен архив для ERP, чтобы снизить стоимость поддержки базы данных. Далее началось развитие решения до полноценной ЕСМ-системы и добавление интеграционных сценариев для поставщиков и потребителей контента (СЭД, БИС и т. д.). Сейчас у нас в планах — дальнейшее развитие экосистемы, в том числе с применением AI-технологий, оптимизация затрат с помощью OpenText InfoArchive и вывод из эксплуатации устаревших систем, реинжиниринг методологии управления контентом и архивирование транзакционных данных», — поделилась Анна Абрамова.

Александр Ковелько, архитектор решений OpenText, выступил с презентацией о нескольких продуктах OpenText, входящих в линейку ITOM и предназначенных для управления и эксплуатации ИТ.

«ИТ- это инструмент, и от его применения зависит эффективность компании и бизнеса в целом», — отметил Александр Ковелько.

Согласно последним исследованиям, 62% пользователей не хотят обращаться в техподдержку и 60% живут с постоянными проблемами из-за того, что не верят или не видят помощи от службы поддержки. Вторая проблема — это технический долг. Решения внедряются, другие устаревают, системы разрозненны. Все это сильно снижает возможность инноваций и развитие организации в целом. Третья проблема — это нехватка квалифицированных технических специалистов. Порядка 81% организаций сталкиваются с ней, а 70% заявляют, что нехватка кадров сдерживает их развитие. И четвертая проблема — это нехватка бюджетов. 84% предприятий обеспокоены возможной рецессией. Подавляющее большинство компаний сокращает расходы в качестве меры предосторожности.

При наличии такого рода проблем OpenText предлагает свой комплекс решений для полноценного управления вышеобозначенными ситуациями. Это линейка ITOM в части продуктов SMAX (управление эксплуатацией), AMX (управление активами), OPSB (повышение продуктивности и производительности) и OO (автоматизация).

«В итоге, конечная цель — это несколько принципов: анализируй, эксплуатируй, управляй и автоматизируй. Это те столпы, на которых держится эффективное управление IT», — говорит Александр Ковелько.

Компания Elcore поделилась своим опытом в области управления ИТ, внедрения решений ИБ и цифровой трансформации. Представитель компании Elcore, Сергей Судленков, OpenText Presales Certified, рассказал об экспертизе Компании в различных областях, показал основные успешные кейсы Elcore — по внедрению решений на основе ПО OpenText для различных индустрий Клиентов.

Тему успешных кейсов продолжили Яхия Жанабаевич Тулешов, председатель правления Центра электронных финансов (Министерство финансов), и Жазира Адильбаева, менеджер проекта.

«Мы учимся у наших партнеров и начинаем применять те технологии, которые позволят нам в идеале проактивно оказывать услуги всем нашим пользователям. И все те решения, которые сегодня предлагает OpenText, для нас очень актуальны», — выступил Яхия Тулешов.

Артур Гиоев, технический директор OpenText в странах СНГ, рассказал о тонкостях DevOps в стартапе и на предприятии, осветил разницу подхода к разработке и тех требованиях, которые бизнес накладывает на разработчиков в современных реалиях.

«Есть несколько проблем и болевых точек отрасли. Сроки всегда находятся под угрозой, тестирование по-прежнему является серьезной проблемой, разработчики требуют больше инструментов, а прозрачность и понимание ограничены. И здесь мы говорим о преимуществах генеративного ИИ. Так, по данным Gartner, к 2027 году 80% предприятий интегрируют инструменты тестирования, дополненные искусственным интеллектом, в свой инструментарий для разработки ПО. Наша компания, со своей стороны, может предложить заказчикам DevOps Aviator, программное обеспечение на основе искусственного интеллекта и LLM. У нас есть понимание того, где это должно быть применено и где это принесет пользу», — говорит Артур Гиоев.

OpenText DevOps Aviator помогает подобрать КПЭ для измерения работы команд разработки. Не секрет, что вопрос, как измерить производительность разработчика, достаточно сложный. Его не однократно пытались мерить строчками написанного кода, затраченным временем, количеством дефектов, однако все люди и команды разные, как, впрочем, и задачи, которые они решают, и мерить всех одной универсальной линейкой задача сложная и за частую не приводящая к позитивным результатам. Благодаря доступу ко всей информации решение позволяет организациям использовать возможности генеративного искусственного интеллекта для оптимизации процессов тестирования. Как повлияет внесение изменения в конкретный модуль, что необходимо протестировать и какие интеграции могут быть затронуты. Решение тестировать все после каждого небольшого изменения может быть не оптимальным, а в случае больших проектов и затратно по времени.

От компании ASBIS на «OpenText Connections» выступил Денис Ухов, менеджер по развитию бизнеса.

«С компанией OpenText мы вместе уже три года, и за эти годы мы успели проработать несколько совместных маркетинговых кампаний и несколько стратегий на рынках, провели много сделок. OpenText — это вендор, в которого мы верим, и которому мы верим. Решения OpenText подойдут всем — малым или большим организациям, госсектору. В портфеле компании обязательно найдется решение для организаций с любым числом сотрудников. Решений много, они подходят под любой портрет клиента и позволяют закрывать практически все задачи по IT», — поделился Денис Ухов.