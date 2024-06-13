ASUS анонсирует ExpertBook P5 с технологиями ИИ на выставке Computex 2024

Первый ИИ-ноутбук ASUS нового поколения для корпоративных пользователей предлагает улучшенную защиту данных, рекордную производительность и универсальность.

Компания ASUS представляет новейшие технологии для бизнеса на крупнейшей международной выставке Computex 2024, собравшей лидеров мировой индустрии. Одним из главных событий этого года стал дебют новой серии ноутбуков ASUS Expert P для корпоративных пользователей и домашних офисов. Эта линейка значительно расширяет портфолио бизнес-устройств ASUS. Флагманская модель ExpertBook P5 (P5405), первый ИИ-компьютер ASUS нового поколения, предназначенный для корпоративных пользователей и частных предпринимателей. Реализованные в нем инновационные технологии на практике расширяют возможности для продуктивной работы.

Ноутбук ExpertBook P5 оснащен процессором Intel Core Ultra под кодовым названием «Lunar Lake». Благодаря своей масштабируемости и продуманным функциям он легко адаптируется к различным потребностям бизнеса. Новейшие функции с применением искусственного интеллекта для конференц-связи, ИИ-ассистенты и технологии ИИ для творчества значительно упрощают выполнение сложных задач и способствуют повышению эффективности работы. Функция поиска файлов с применением технологий искусственного интеллекта позволяет быстро находить нужные документы, используя языковые запросы, и упрощает управление файлами. Технология AI–Voiceprint повышает качество аудио- и видеосвязи, выделяя голос пользователя среди фонового шума, что весьма полезно во время больших совещаний и совместной работы над документами. Более того, совместное редактирование в режиме реального времени и генерация заметок во время совещаний способствуют продуктивной работе сотрудников, а функция расшифровки совещаний с поддержкой множества языков позволит вести деловую коммуникацию с коллегами и партнерами по бизнесу из разных стран.

Ноутбук ExpertBook P5 отлично подходит для предприятий с ограниченными ресурсами IT-поддержки. Он создан для того, чтобы вы могли сконцентрироваться исключительно на рабочем процессе, а не на проблемах технического обслуживания и информационной безопасности. Ноутбук защищен от вредоносного ПО с помощью комплекса аппаратных и программных мер защиты Windows 11 Secured-core PC, защиты BIOS коммерческого уровня по стандарту NIST-155, и дискретного модуля TPM 2.0 (опция), которые вместе формируют надежный щит для безопасности данных и конфиденциальности пользователя. Кроме того, ноутбук ExpertBook P5 отвечает военно-промышленному стандарту надежности и оснащен усовершенствованной системой охлаждения. Усиленное поворотное крепление дисплейной крышки и прочная конструкция, выдерживающая даже случайные падения, гарантируют долговечность этого устройства. Ноутбук ExpertBook P5 поставляется с трехлетней гарантией, чтобы пользователи могли быть уверены в стабильности и безопасности устройства, которое станет незаменимым помощником для бизнеса в непростых современных условиях.

Продвинутые функции ИИ в коммерческих ПК ASUS

Ноутбуки серии ExpertBook поддерживают такие инструменты для профессиональной работы, как ИИ-ассистент Copilot в ОС Windows и функция StoryCube для продвинутой работы с графическими файлами. Кроме того, для улучшения качества конференц-связи в нем применяются такие функции с технологиями искусственного интеллекта, как фокусировка видео и подавление постороннего шума для чистого звучания голоса во время важных переговоров.

Новые устройства ASUS оснащены функциями информационной безопасности на основе искусственного интеллекта для надежной защиты от онлайн-угроз и попыток несанкционированного доступа к данным. Для упрощения работы системных администраторов ASUS предлагает удобные инструменты, способствующие быстрому внедрению и применению возможностей искусственного интеллекта, оптимизации Wi-Fi-соединения и приоритезации критически важных приложений для повышения производительности сети.

Информационная безопасность для малого и среднего бизнеса: технологии ИИ для защиты коммерческих данных

ASUS понимает важность информационной защиты для предприятий малого и среднего бизнеса в условиях повсеместного применения искусственного интеллекта. Для обеспечения комплексной защиты в устройствах ASUS, в том числе в знаменитой модели ноутбука ExpertBook B5, реализованы такие передовые меры безопасности, как биометрическая аутентификация и BIOS коммерческого уровня, защищающие конфиденциальные коммерческие данные от современных киберугроз. ExpertBook B5 — отличный пример защиты конечных точек. В нем применяется технология IBM QRadar EDR, использующая функции искусственного интеллекта для обнаружения потенциальных угроз для безопасности предприятий малого и среднего бизнеса. ПО ASUS Control Center упрощает администрирование корпоративной инфраструктуры предприятия, сокращая операционную нагрузку на IT-отдел.

Долговечность и экологичность: ответственный подход к защите окружающей среды

Компания ASUS заботится об экологии и завтрашнем дне. Поэтому при производстве новых устройств серии Expert мы придерживаемся принципов ESG («экология, социальная политика и корпоративное управление»). Каждый ноутбук ExpertBook и настольный компьютер ExpertCenter разрабатывается с учетом минимизации вредного воздействия на окружающую среду. Эти устройства отличаются не только высокой производительностью, но и безупречной надежностью, отвечающей строгим требованиям военно-промышленного стандарта. Испытания на прочность, включающие 28 процедур тестирования, служат гарантией их долговечности и прочности, превышающей общепринятые в индустрии стандарты.

В этом году компания ASUS увеличила долю экологичных материалов в производстве. Так для производства моделей в пластиковых корпусах теперь применяется на 20% больше переработанного пластика. В серии ExpertBook B3 также применяется экологичный переработанный пластик (BioPCR), а для производства ExpertBook B9 OLED на 60% используется переработанный постиндустриальный рециклат. Кроме того, упаковка всех моделей ExpertBook изготавливается из переработанного картона, а энергоэффективность новых моделей ноутбуков на 40% превосходит требования сертификации ENERGY STAR. Ожидается, что вся линейка ноутбуков ExpertBook и Chromebook 2024 модельного года получит маркировку EPEAT Gold с сертификацией Climate+ и TCO 9.0.

Компания ASUS установила цели по сокращению углеродных выбросов (SBTi), в частности она взяла на себя обязательство сократить выбросы парниковых газов на 50% к 2030 году и на 100% перейти на использование возобновляемых источников энергии к 2035 году. Таким образом, продукция ASUS соответствует самым строгим экологическим стандартам.