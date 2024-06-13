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    29,5млрд тенге
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ASUS анонсирует ExpertBook P5 с технологиями ИИ на выставке Computex 2024

Первый ИИ-ноутбук ASUS нового поколения для корпоративных пользователей предлагает улучшенную защиту данных, рекордную производительность и универсальность.

13 июня 2024 16:03, Profit.kz
Рубрики: Железо, Софт, Новинки

Компания ASUS представляет новейшие технологии для бизнеса на крупнейшей международной выставке Computex 2024, собравшей лидеров мировой индустрии. Одним из главных событий этого года стал дебют новой серии ноутбуков ASUS Expert P для корпоративных пользователей и домашних офисов. Эта линейка значительно расширяет портфолио бизнес-устройств ASUS. Флагманская модель ExpertBook P5 (P5405), первый ИИ-компьютер ASUS нового поколения, предназначенный для корпоративных пользователей и частных предпринимателей. Реализованные в нем инновационные технологии на практике расширяют возможности для продуктивной работы.

Ноутбук ExpertBook P5 оснащен процессором Intel Core Ultra под кодовым названием «Lunar Lake». Благодаря своей масштабируемости и продуманным функциям он легко адаптируется к различным потребностям бизнеса. Новейшие функции с применением искусственного интеллекта для конференц-связи, ИИ-ассистенты и технологии ИИ для творчества значительно упрощают выполнение сложных задач и способствуют повышению эффективности работы. Функция поиска файлов с применением технологий искусственного интеллекта позволяет быстро находить нужные документы, используя языковые запросы, и упрощает управление файлами. Технология AI–Voiceprint повышает качество аудио- и видеосвязи, выделяя голос пользователя среди фонового шума, что весьма полезно во время больших совещаний и совместной работы над документами. Более того, совместное редактирование в режиме реального времени и генерация заметок во время совещаний способствуют продуктивной работе сотрудников, а функция расшифровки совещаний с поддержкой множества языков позволит вести деловую коммуникацию с коллегами и партнерами по бизнесу из разных стран.

Ноутбук ExpertBook P5 отлично подходит для предприятий с ограниченными ресурсами IT-поддержки. Он создан для того, чтобы вы могли сконцентрироваться исключительно на рабочем процессе, а не на проблемах технического обслуживания и информационной безопасности. Ноутбук защищен от вредоносного ПО с помощью комплекса аппаратных и программных мер защиты Windows 11 Secured-core PC, защиты BIOS коммерческого уровня по стандарту NIST-155, и дискретного модуля TPM 2.0 (опция), которые вместе формируют надежный щит для безопасности данных и конфиденциальности пользователя. Кроме того, ноутбук ExpertBook P5 отвечает военно-промышленному стандарту надежности и оснащен усовершенствованной системой охлаждения. Усиленное поворотное крепление дисплейной крышки и прочная конструкция, выдерживающая даже случайные падения, гарантируют долговечность этого устройства. Ноутбук ExpertBook P5 поставляется с трехлетней гарантией, чтобы пользователи могли быть уверены в стабильности и безопасности устройства, которое станет незаменимым помощником для бизнеса в непростых современных условиях.

Продвинутые функции ИИ в коммерческих ПК ASUS

Ноутбуки серии ExpertBook поддерживают такие инструменты для профессиональной работы, как ИИ-ассистент Copilot в ОС Windows и функция StoryCube для продвинутой работы с графическими файлами. Кроме того, для улучшения качества конференц-связи в нем применяются такие функции с технологиями искусственного интеллекта, как фокусировка видео и подавление постороннего шума для чистого звучания голоса во время важных переговоров.

Новые устройства ASUS оснащены функциями информационной безопасности на основе искусственного интеллекта для надежной защиты от онлайн-угроз и попыток несанкционированного доступа к данным. Для упрощения работы системных администраторов ASUS предлагает удобные инструменты, способствующие быстрому внедрению и применению возможностей искусственного интеллекта, оптимизации Wi-Fi-соединения и приоритезации критически важных приложений для повышения производительности сети.

Информационная безопасность для малого и среднего бизнеса: технологии ИИ для защиты коммерческих данных

ASUS понимает важность информационной защиты для предприятий малого и среднего бизнеса в условиях повсеместного применения искусственного интеллекта. Для обеспечения комплексной защиты в устройствах ASUS, в том числе в знаменитой модели ноутбука ExpertBook B5, реализованы такие передовые меры безопасности, как биометрическая аутентификация и BIOS коммерческого уровня, защищающие конфиденциальные коммерческие данные от современных киберугроз. ExpertBook B5 — отличный пример защиты конечных точек. В нем применяется технология IBM QRadar EDR, использующая функции искусственного интеллекта для обнаружения потенциальных угроз для безопасности предприятий малого и среднего бизнеса. ПО ASUS Control Center упрощает администрирование корпоративной инфраструктуры предприятия, сокращая операционную нагрузку на IT-отдел.

Долговечность и экологичность: ответственный подход к защите окружающей среды

Компания ASUS заботится об экологии и завтрашнем дне. Поэтому при производстве новых устройств серии Expert мы придерживаемся принципов ESG («экология, социальная политика и корпоративное управление»). Каждый ноутбук ExpertBook и настольный компьютер ExpertCenter разрабатывается с учетом минимизации вредного воздействия на окружающую среду. Эти устройства отличаются не только высокой производительностью, но и безупречной надежностью, отвечающей строгим требованиям военно-промышленного стандарта. Испытания на прочность, включающие 28 процедур тестирования, служат гарантией их долговечности и прочности, превышающей общепринятые в индустрии стандарты.

В этом году компания ASUS увеличила долю экологичных материалов в производстве. Так для производства моделей в пластиковых корпусах теперь применяется на 20% больше переработанного пластика. В серии ExpertBook B3 также применяется экологичный переработанный пластик (BioPCR), а для производства ExpertBook B9 OLED на 60% используется переработанный постиндустриальный рециклат. Кроме того, упаковка всех моделей ExpertBook изготавливается из переработанного картона, а энергоэффективность новых моделей ноутбуков на 40% превосходит требования сертификации ENERGY STAR. Ожидается, что вся линейка ноутбуков ExpertBook и Chromebook 2024 модельного года получит маркировку EPEAT Gold с сертификацией Climate+ и TCO 9.0.

Компания ASUS установила цели по сокращению углеродных выбросов (SBTi), в частности она взяла на себя обязательство сократить выбросы парниковых газов на 50% к 2030 году и на 100% перейти на использование возобновляемых источников энергии к 2035 году. Таким образом, продукция ASUS соответствует самым строгим экологическим стандартам.

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