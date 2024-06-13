Банки будут отдельно указывать комиссию по безналичным платежам и переводам денег

Это сделано для усиления конкуренции на рынке платежных услуг и активного распространения информации о преимуществах использования безналичных платежей.

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка разработало проект поправок в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 июля 2017 года № 136 «Об утверждении Правил предоставления банковских услуг и рассмотрения банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, обращений клиентов, возникающих в процессе предоставления банковских услуг». Публичное обсуждение на сайте «Открытые НПА» продлится до 26 июня 2024 года, передает Учет.kz.

В частности, добавлена норма, согласно которой информация о комиссиях, взимаемых при осуществлении безналичных платежей и (или) переводов денег физическими и юридическими лицами, банками указывается отдельно от других видов ставок и тарифов. Это сделано для усиления конкуренции на рынке платежных услуг и активного распространения информации о преимуществах использования безналичных платежей. Закрепляется требование по публикации банками полного перечня комиссий, ставок и тарифов по безналичным платежным услугам для субъектов бизнеса и населения.

Отметим, на данный момент банк размещает в филиалах (их помещениях), при отсутствии филиалов — в центральном офисе (в месте, доступном для обозрения и ознакомления) и на своем интернет-ресурсе актуальную информацию о ставках и тарифах за банковские услуги с указанием сведений о датах утверждения и внесения изменений в действующие ставки и тарифы, номеров внутренних документов и органа, их утвердившего (принявшего).