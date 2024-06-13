Когда все регионы Казахстана перейдут на цифровое вещание

Произошла корректировка населенных пунктов для подключения цифрового вещания.

Приказом министра культуры и информации от 5 июня 2024 года внесены изменения в сроки перехода на цифровое эфирное телерадиовещание, передает Zakon.kz.

Так, определены следующие сроки перехода на цифровое эфирное телерадиовещание:

— седьмой этап, до 1 сентября 2024 года: 12 сел Абайской области; 38 сел Атырауской области; 3 села Восточно-Казахстанской области;

— восьмой этап, до 1 декабря 2025 года: 30 сел Абайской области; 298 сел Акмолинской области; 179 сел Актюбинской области; 23 села Атырауской области; 315 сел Западно-Казахстанской области; 51 село в Кызылординской области; 44 села в Восточно-Казахстанской области.

Приказ вводится в действие с 22 июня 2024 года.

Переходить на цифровой формат ТВ Казахстан начал поэтапно с 2018 года. Пятый этап перехода был завершен 1 сентября 2022 года, шестой этап — до 1 декабря 2023 года.