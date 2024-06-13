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  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
  • Доходность
    14,12%с начала управления

Космический мониторинг применяют в борьбе с наркоплантациями в РК

Объявлена республиканская операция «Карасора».

13 июня 2024 09:00, Profit.kz
Рубрики: Софт, Общество

В период активного роста и созревания наркосодержащих растений в Казахстане проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора». С начала июня полицейские находятся в усиленном режиме службы, активно выявляя дикорастущую коноплю и засаженные плантации, а также организуя засады для владельцев нелегальных запасов наркотиков каннабисной группы. В операциях участвуют спецподразделения МВД, Нацгвардии и Минобороны, передает Liter.kz.

Для выявления наркоплантаций в удаленных районах используется космический мониторинг от «Казахстан Гарыш Сапары», позволяющий точно определить места произрастания.

«Борьба с наркотиками каннабисной группы особенно актуальна в связи с Шуской долиной, где произрастает дикорастущая конопля на площади в 63 тысячи гектаров, и в южных областях, где преступники пытаются культивировать индийскую коноплю. Часто такая конопля предназначается для переправки за границу», — пояснили в ведомстве.

За первые 10 дней «Карасора» выявлено 45 наркопреступлений, включая сбыт, хранение, культивирование, контрабанду и нелегальную пропаганду наркотиков. Изъято 114 кг наркотиков, в том числе 6 кг синтетических.

Недавно в Жетысу полиция задержала 30-летнего мужчину, у которого дома собака обнаружила пять пакетов гашиша общим весом 4,5 кг. В Петропавловске при досмотре авто задержан местный житель, у которого изъято более двух килограммов гашиша и травматический пистолет.

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