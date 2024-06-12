Технологии крупных корпораций теперь доступны малому бизнесу

Презентована платформа Darlean, которая обеспечивает автоматизацию всей деятельности бизнеса.

11 июня в Алматы состоялась экспертная demo-talk встреча основателя группы компаний DAR Алидара Утемуратова с предпринимателями. Презентованная платформа Darlean предоставляет новые возможности для развития малого бизнеса.

В Казахстане существует порядка 415 тыс. действующих компаний малого сегмента, у которых есть потенциал к увеличению продуктивности и экономии своих операционных затрат при помощи автоматизации. При этом результаты исследования, проведенного компанией DAR, говорят о том, что бизнес тратит до 74% своих ресурсов на непрофильные операции.

«Работая с предпринимателями и видя проблемы, с которыми они сталкиваются, мы хотели создать такое решение, которое поможет малому бизнесу автоматизировать все процессы, связанные с вопросами бухгалтерского учета, юридических услуг, хранения важных документов. Сделать так, чтобы по нажатию кнопки можно было решить все рутинные вопросы. Платформа Darlean предоставляет такое решение — одинаково простое и понятное как для предпринимателя-руководителя, так и для работников-пользователей платформы. Мы трансформировали технологии крупного бизнеса под запрос малых предприятий для того, чтобы малый бизнес по уровню автоматизации был наравне с ведущими компаниями мира», — сказал Алидар Утемуратов.

Создатели платформы отметили, что Darlean не конкурирует с уже привычными точечными решениями, популярными у казахстанского бизнеса, а скорее расширяет возможности компаний и экономит время сотрудников, синхронизируя все процессы на одной платформе. ERP-система обеспечивает автоматизацию всей деятельности бизнеса как с компьютера, так и в мобильном режиме управления с телефона.

«Я тестировал Darlean, находясь в Тайване. Это было очень удобно, поскольку у меня на работе всегда много процессов, согласований и контрагентов. При этом вся работа в телефоне делается. Не пришлось никого отдельно нанимать и учиться кодить — один вечер потыкал и разобрался. А если нужно контролировать работу десятков разных людей с разными задачами, десятки процессов и сотни поручений, Darlean помогает сделать это удобно и без головной боли», — поделился мнением основатель канала Stupid Mad World Максим Якименко.

Система минимизирует фактор механических ошибок, которые возникают при переносе данных с бумажных источников в информационные системы. Любые документы можно разместить для автоматического заполнения и подписания с помощью ЭЦП сотрудниками, либо контрагентами. Благодаря встроенному чат-боту с искусственным интеллектом есть возможность запросить протокол видео-встречи и создать соответствующие поручения по итогам проведенных встреч.

Одно из ключевых отличий продукта — возможность централизованно управлять группой компаний либо филиальной сетью. Удобная навигация позволяет осуществлять контроль нескольких организационных единиц из одного мобильного приложения.

Платформа Darlean разработана и поддерживается казахстанскими инженерами, которые окажут поддержку в обучении, сопровождении клиентов и подготовке администраторов на местах. Интерфейс Darlean реализован на казахском, русском и других языках. Технология подходит компаниям с численностью от 16 до 100 человек, работающим в самых разных сферах. ERP-система предлагается как в формате SaaS, так и On-premise.

«На данный момент ИТ-решение состоит из 11 модулей. Мы получили множество предложений и обратной связи от клиентов. В следующем релизе мы хотим предоставить возможность финансово-юридического контроля договоров и платежей, внедрить модуль обучения для повышения квалификации сотрудников, а также улучшить дизайн главной страницы платформы для более удобного использования», — рассказал Болат Садыкулов, управляющий партнер группы компаний DAR.