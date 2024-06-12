Низкий уровень цифровой грамотности показал опрос

Только 20% участников опроса сообщили, что владеют классическими офисными программами на экспертном уровне.

Большинство жителей Казахстана, принявших участие в опросе hh.kz «Цифровая грамотность в Казахстане: уровень владения офисными программами и технологиями будущего», признаются в недостаточном владении офисными программами Excel, Word и PowerPoint. Они также отмечают нехватку продвинутых цифровых навыков.

Интересно, что 90% опрошенных слышали о таких технологиях, как искусственный интеллект и нейросети. Однако только 10% уверенно разбираются в этих темах, а лишь 2% действительно понимают, как работают нейросети и какую пользу они могут принести. Что касается робототехники, ее понимает только 6% респондентов.

20% участников опроса сообщили, что владеют классическими офисными программами на экспертном уровне. Однако значительная часть опрошенных (63%) указала, что использует Excel, Word и PowerPoint на продвинутом уровне. В то же время каждый шестой (17%) отметил, что имеет лишь базовые знания в этих программах.

3% респондентов заявили, что уже обладают компетенциями, которые будут востребованы в будущем. При этом 83% отметили, что имеют лишь общее представление о навыках, которые будут нужны в будущем, но пока не освоили их в полной мере.

Опрос показал, что 52% жителей Казахстана успешно используют различные онлайн-инструменты для совместной работы, такие как Google Диск и Webex. Однако инструментами для управления рабочими проектами на высоком уровне владеет только 7% участников опроса.