Жаслан Мадиев: город Алатау - «умный город»

В рамках рабочей поездки министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев провел встречу с населением города Алатау и прием граждан.

На встрече также присутствовали руководители структурных подразделений минцифры, представители акимата Алматинской области и города Алатау, а также операторы связи и госкорпорация «Правительство для граждан». Министр рассказал о проектах и проводимой работе в части обеспечения области доступным интернетом и связью, а также о развитии IT-отрасли в регионе.

«Глава государства определил город Алатау флагманским проектом. Именно здесь планируется построить совершенно новый интегрированный мегаполис, который станет ведущим международным деловым хабом. На территории города предусмотрено создание специальной экономической зоны площадью порядка 100 тыс. га, где будет дислоцировано более 170 производственных проектов по приоритетным видам деятельности. Алатау — это „умный город“. Цифровизация и автоматизация охватят все необходимо важные процессы. Информационно-коммуникационные технологии будут применяться в разных сферах: здравоохранение, дороги и транспорт, безопасность и многих других. Повсеместное внедрение высокоскоростного интернета охватит проводные, оптоволоконные и беспроводные каналы доступа», — отметил министр.

Он рассказал, что в Алматинской области уже сейчас внедрены умные технологии и реализуется концепция Smart City. В городе Қонаев функционирует единый контакт-центр «109», единый расчетный центр «Алсеко», реализована система электронного билетирования на всех автобусах. Для обеспечения безопасности в школах установлены системы контроля управления доступом и камеры наблюдения, выведенные в Центр оперативного управления полиции.

Также министр отметил, что новым этапом развития IT-индустрии в Алматинской области является открытие регионального Alatau Hub. Он будет транслировать образовательные и инкубационные программы Astana Hub. В ближайшее время в хабе планируется провести образовательные курсы по основам игровой разработки и дизайна.

Также планируется запустить совместную программу специальных курсов по компьютерной грамотности, цифровому маркетингу и электронной коммерции.

Председатель правления НАО «Правительство для граждан» Арман Кенжегалиев рассказал жителям нового города о сфере государственных услуг и деятельности Госкорпорации.

На сегодняшний день в Алматинской области функционирует 11 ЦОНов, в том числе 1 спецЦОН, 42 сектора самообслуживания и 32 бэк-офиса Госкорпорации. К слову, в 2023 году сотрудниками филиала «Правительства для граждан» было оказано более 798 тысяч госуслуг, а за 4 месяца текущего года — порядка 295 тысяч.

«На сегодня потребности населения города Алатау частично закрываются отделением Казпочты, в котором оказывают 27 видов услуг. В целях создания комфортных условий для населения совместно с акиматом проработан вопрос открытия отделения ЦОН в городе Алатау, в котором граждане смогут получить все виды госуслуг», — сказал Арман Кенжегалиев.

Участник встречи Ержан Мейрамов, председатель Комитета телекоммуникаций, поделился планами развития мобильной связи и интернета. Так, на сегодняшний день в Алматинской области насчитывается 384 населенных пункта, из которых 319 сел подключено к 4G.

«Министерством совместно с акиматом Алматинской области и сотовыми операторами была разработана и подписана Дорожная карта по улучшению качества связи и мобильного интернета на 2023–2027 гг. Таким образом, планируется обеспечение мобильным широкополосным доступом еще 27 населенных пунктов. Также намерены улучшить качество мобильной связи и интернета в 52 приграничных селах», — подчеркнул Ержан Мейрамов.