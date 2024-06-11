Казахстан поднялся на 23 пункта в мировом рейтинге скорости мобильного интернета

РК укрепляет свою позицию как региональный лидер в сфере мобильной связи и доступа в bнтернет.

С декабря 2022 года по декабрь 2023 года медианная скорость загрузки мобильных данных по всему Казахстану выросла на 61%, достигнув 35,07 Мбит/с. Такие данные приводит Ookla по измерениям глобального мобильного индекса Speedtest Intelligence.

Как отметили в МЦРИАП, этот впечатляющий прогресс позволил Казахстану подняться сразу на 23 позиции, достигнув 72 места в декабре 2023 года и обогнав Узбекистан (95 место), Кыргызстан (100 место) и Таджикистан (141 место).

Казахстан лидирует в Центральной Азии также и по средней скорости загрузки мобильных данных в сети 4G. Так, в четвертом квартале 2023 года медианная скорость загрузки в 4G составила 28,26 Мбит/с, что является самым высоким показателем среди стран Центральной Азии. Это достижение превосходит результаты Узбекистана (23,09 Мбит/с), Кыргызстана (26,76 Мбит/с) и Таджикистана (11,15 Мбит/с).

Самая высокая средняя скорость загрузки 4G в регионе Центральной Азии зафиксирована в Алматы — 32,32 Мбит/с. Кроме того, города-миллионники Казахстана, в частности Астана и Шымкент, также демонстрируют впечатляющие показатели скорости загрузки 4G, подтверждая высокий уровень развития мобильной инфраструктуры в стране и устанавливая новые стандарты в регионе.

Кроме того, важными показателями качества сети являются стабильность обслуживания и пользовательский опыт. Согласно данным специального показателя Ookla Consistency Score, все основные операторы в Казахстане продемонстрировали улучшение стабильности связи в 2023 году. Лидером рейтинга стал Tele2 с самым высоким показателем в 85,3%, второе место занял Kcell с 80,2%, а третье место получил Beeline с 78,3%.

4G остается доминирующей технологией, однако Казахстан уже на пути к повсеместному внедрению сети 5G. В 2023 году более 53% всех тестов скорости в Казахстане были проведены на устройствах с поддержкой 5G, что свидетельствует о готовности рынка к новым технологиям. Пользователи устройств с поддержкой 5G уже сейчас могут оценить преимущества новой технологии — средняя скорость загрузки составляет 70,05 Мбит/с, что в 2,48 раза быстрее, чем на устройствах 4G. Планируется, что к 2025 году технология 5G будет доступна во всех крупных городах Казахстана. К слову, по состоянию на ноябрь 2023 года мобильный оператор Tele2/Altel развернул уже более 600 базовых станций 5G по всему РК.

С развитием мобильной связи растет и популярность смартфонов в стране. По данным GSMA Intelligence, в 2023 году доля смартфонов среди общего числа абонентов составила 83%.

Примечательно, что по последним данным Международного союза электросвязи, Казахстан занимает первое место по уровню использования Интернета в регионе СНГ — 95,7% населения страны имеют выход в глобальную сеть. Этот результат обусловлен не только развитием телекоммуникационной инфраструктуры, но и относительно низкими ценами на тарифы мобильного интернета. Так, согласно данным Internet Accessibility Index, республика заняла шестое место среди стран мира по самой низкой стоимости мобильного интернета — абоненты в Казахстане платят всего 0,6 доллара США за 1 Гб мобильных данных.