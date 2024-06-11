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  • Доходность
    17,2%за 2023 год
  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
  • Доходность
    14,12%с начала управления

Сеть передачи данных на железной дороге модернизируется

КТЖ в рамках сотрудничества с Huawei ведет работы по модернизации корпоративной сети передачи данных. Устанавливается современное оборудование.

11 июня 2024 10:39, Profit.kz
Рубрики: Бизнес

На сегодняшний день производятся пусконаладочные работы магистральных узлов. Благодаря модернизации объектов сетевой инфраструктуры повысится скорость передачи данных между бизнес-приложениями и сервисами КТЖ, увеличится пропускная способность каналов связи между центральным и региональными подразделениями, улучшится информационная безопасность.

Как отметили специалисты Главного вычислительного центра АО «НК «ҚТЖ», все это положительно отразится на качестве предоставляемых услуг для грузополучателей и грузоотправителей при работе в информационных сервисах КТЖ. Кроме того, модернизация корпоративной сети передачи данных станет основой для дальнейшей цифровизации бизнес-процессов, внедрения инновационных и современных ИТ-решений.

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