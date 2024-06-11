Сеть передачи данных на железной дороге модернизируется

КТЖ в рамках сотрудничества с Huawei ведет работы по модернизации корпоративной сети передачи данных. Устанавливается современное оборудование.

На сегодняшний день производятся пусконаладочные работы магистральных узлов. Благодаря модернизации объектов сетевой инфраструктуры повысится скорость передачи данных между бизнес-приложениями и сервисами КТЖ, увеличится пропускная способность каналов связи между центральным и региональными подразделениями, улучшится информационная безопасность.

Как отметили специалисты Главного вычислительного центра АО «НК «ҚТЖ», все это положительно отразится на качестве предоставляемых услуг для грузополучателей и грузоотправителей при работе в информационных сервисах КТЖ. Кроме того, модернизация корпоративной сети передачи данных станет основой для дальнейшей цифровизации бизнес-процессов, внедрения инновационных и современных ИТ-решений.