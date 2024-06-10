Запрос на администрирование электронной торговли скорректирует существующие товарные потоки в ЕАЭС

Об этом заявил Андрей Слепнев на ПМЭФ.

Участники сессии «Цифровая торговля: от адаптации к инновациям», организованной Евразийской экономической комиссией в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), обсудили перспективы развития рынка электронной торговли, оборота цифровых товаров, цифровизации документооборота, цифрового разрешения торговых споров.

«Цифровой мир меняется каждый день. Также цифровой мир создает новые взаимосвязи, и это актуально для сферы торговли. Наконец, он меняет традиционные вещи: в частности, в сфере торговли внедрение технологий часто равносильно созданию новой магистрали, поскольку ускоряется логистика, сокращается время простоя», — отметил заместитель генерального директора группы «Интерфакс» Владимир Герасимов, открывая встречу и предложив выступающим рассказать о тех новых трендах, которые видят участники рынка и регуляторы.

Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев в этой связи отметил, что отношения в сфере как электронной коммерции, так и цифровой торговли в целом — это сейчас точка всеобщего интереса. Здесь обсуждаются и национальные регуляторики, и межнациональные, в частности, на площадке ВТО.

«Это обусловлено тем, что сектор растет очень существенно долгое время. Его роль, важность и перспективность осознаются всеми. Хоть мы и говорим шире — о цифровой торговле, — невозможно не говорить и об электронной коммерции, то есть b2c, чем мы занимаемся с коллегами уже на протяжении некоторого времени. Ежегодные темпы роста в e-commerce по каждой из стран ЕАЭС превышают 20%. Примерно 30% от общей розницы для e-com — это тот ориентир, который виден, но к которому мы еще не подошли», — констатировал министр.

Завершается ратификация изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС. Это привнесет серьезные изменения в трансграничную торговлю с третьими странами: вводятся операторы электронной торговли, горизонтальные требования по уплате НДС.

«Очевидно, до конца года мы увидим серьезные дополнения к уже пониженному порогу беспошлинной интернет-торговли до 200 евро. Продолжаем выравнивать условия ритейла для внутреннего оборота, для традиционной торговли и дальнего „трансграна“, хотя на него сегодня приходится уже всего 1% от общего объема ритейла», — подчеркнул Андрей Слепнев.

Вторым важным моментом он назвал уплату НДС по стране назначения в рамках ЕАЭС. Сейчас приводится в соответствие договорная база, и ключевым здесь будет введение НДС на внутрисоюзные B2C поставки по каналам электронной торговли с 1 июля.

«Мы видим, что потоки выстроены так, что наблюдается значительный дисбаланс в торговле между некоторыми нашими странами: большие объемы поставок в одном и значительно меньшие в обратном направлении. Причина в том, что идет значительный объем поставок из Китая, который затем перераспределяется по каналам B2C. Сейчас эта ситуация будет меняться», — рассказал министр по торговле ЕЭК.

Также он выделил работу по соглашению об электронной торговле, которая необходима, хотя идет не просто; цифровизацию обслуживающих электронную торговлю документов, где назвал полезным эксперимент между Россией и Белоруссией в рамках Союзного государства; проблематику введения рядом стран в среднесрочной перспективе таможенных пошлин на цифровые товары, чего нужно избежать внутри ЕАЭС и с основными партнерами.

«Наконец, в декабре принята декларация „Евразийский экономический путь“, где один из тезисов — развитие цифровой торговли в Союзе. Здесь целый ряд направлений: это и цифровизация документооборота, и искусственный интеллект, и стандарты, и разрешение споров в сегменте b2b в электронном виде и т. д. Начинаем нарабатывать фактуру на этот счет», — завершил свое выступление Андрей Слепнев.

Заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Елена Батурова рассказала об опыте создания отраслевого B2B маркетплейса и о пути, пройденном за три года от стандартного агрегатора до платформы, которую предложила использовать в рамках международной торговли в сельском хозяйстве.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов коснулся обсуждения упомянутого выше соглашения об электронной торговле в ЕАЭС: «На большинство вопросов, которые могут возникать в межстрановых отношениях, отвечает это соглашение. Для нас в проект включен целый ряд важных моментов, таких как требования к прозрачности и открытости правил, перечень обязательной информации по товару, возможности по урегулированию споров, информирование клиентов о ходе исполнения заказов и другие». Самый важный блок в соглашении, как считает Артем Соколов, посвящен ассоциациям и дает им возможность самостоятельно вырабатывать стандарты и правила поведения

Исполнительный директор Wildberries Алексей Духанин отметил, что нужно совершенствовать процесс электронной торговли на евразийском пространстве, в том числе в части унификации законодательных требований, маркировки, транспортных документов и т. д.

Региональный советник Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) Марио Апостолов призвал всех использовать имеющиеся наработки по стандартам и гармонизации электронного обмена данными и документами: «Товары не могут двигаться быстрее информации о них: она нужна и контрольным органам, и бизнес-партнерам».

Исполнительный директор Ассоциации электронных торговых площадок, председатель совета директоров АО «Аналитический центр» Илия Димитров рассказал о запуске проекта по открытию физических филиалов удостоверяющего центра за пределами России, который позволит выдавать российские электронные цифровые подписи за пределами страны, которые при этом будут отвечать всем необходимым требованиям безопасности.

Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Гребенников остановился на главном, по его мнению, тренде на 2024 год, связанном с разработкой законопроекта по маркетплейсам. Генеральный директор ювелирной компании SOKOLOV Николай Поляков констатировал необходимость развития не только маркетплейсов, но и классического e-commerce, представляющего собой онлайн-надстройки над оффлайн-магазинами. Посол Республики Филиппины в Российской Федерации Игор Байлен отметил, что в Республике Филиппины сейчас проходит трансформация государственного регулирования сферы электронной торговли.

На полях» ПМЭФ также состоялась встреча министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева с первым заместителем председателя правления ПАО «Сбербанк» Александром Ведяхиным, в ходе которой были рассмотрены возможности для взаимодействия в сфере реализации климатической повестки, регулирования вопросов искусственного интеллекта, а также внедрения смарт-контрактов.

Переговорная повестка Союза обсуждалась на встречах с главой египетской делегации на переговорах по соглашению о свободной торговле с ЕАЭС — Министром торговли и промышленности Ахмедом Самиром Салехом и недавно приступившим к работе в Москве Послом Индии в России Винай Кумаром.