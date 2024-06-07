Во всех поездах АО «Пассажирские перевозки» доступен мультимедийный портал

Во всех поездах АО «Пассажирские перевозки» доступен мультимедийный портал
Пассажиры могут смотреть фильмы, слушать музыку.
В подборке доступны фильмы различных жанров (комедии, драмы, исторические и документальные), а также обширный список музыки и аудиокниг. Для детей предусмотрены мультфильмы и разнообразные игры. Интерфейс портала ежегодно совершенствуют для того, чтобы сделать его еще более удобным для пользователей. Ежеквартально контент обновляется. Каждый пассажир может найти для себя что-то новое и интересное.
Для подключения к мультимедийному порталу в поезде необходимо:
— выключить мобильные данные на своем гаджете;
— включить Wi-Fi на устройстве;
— выбрать сеть KTZ из списка доступных сетей;
— открыть браузер и перейти на сайт http://vputi.kz;
— ввести личные данные для регистрации (ФИО, почта и номер телефона).
Проводники поездов предоставляют инструкции и могут помочь пассажирам подключить их смартфоны к локальной сети Wi-Fi.