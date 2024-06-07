Во всех поездах АО «Пассажирские перевозки» доступен мультимедийный портал

Пассажиры могут смотреть фильмы, слушать музыку.

В подборке доступны фильмы различных жанров (комедии, драмы, исторические и документальные), а также обширный список музыки и аудиокниг. Для детей предусмотрены мультфильмы и разнообразные игры. Интерфейс портала ежегодно совершенствуют для того, чтобы сделать его еще более удобным для пользователей. Ежеквартально контент обновляется. Каждый пассажир может найти для себя что-то новое и интересное.

Для подключения к мультимедийному порталу в поезде необходимо:

— выключить мобильные данные на своем гаджете;

— включить Wi-Fi на устройстве;

— выбрать сеть KTZ из списка доступных сетей;

— открыть браузер и перейти на сайт http://vputi.kz;

— ввести личные данные для регистрации (ФИО, почта и номер телефона).

Проводники поездов предоставляют инструкции и могут помочь пассажирам подключить их смартфоны к локальной сети Wi-Fi.