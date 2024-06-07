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  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
  • Доходность
    14,12%с начала управления

Во всех поездах АО «Пассажирские перевозки» доступен мультимедийный портал

Пассажиры могут смотреть фильмы, слушать музыку.

7 июня 2024 15:00, Profit.kz
Рубрики: Интернет, Общество, Культура

В подборке доступны фильмы различных жанров (комедии, драмы, исторические и документальные), а также обширный список музыки и аудиокниг. Для детей предусмотрены мультфильмы и разнообразные игры. Интерфейс портала ежегодно совершенствуют для того, чтобы сделать его еще более удобным для пользователей. Ежеквартально контент обновляется. Каждый пассажир может найти для себя что-то новое и интересное.

Для подключения к мультимедийному порталу в поезде необходимо:

— выключить мобильные данные на своем гаджете;
— включить Wi-Fi на устройстве;
— выбрать сеть KTZ из списка доступных сетей;
— открыть браузер и перейти на сайт http://vputi.kz;
— ввести личные данные для регистрации (ФИО, почта и номер телефона).

Проводники поездов предоставляют инструкции и могут помочь пассажирам подключить их смартфоны к локальной сети Wi-Fi.

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