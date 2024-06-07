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  • Стоимость чистых активов
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Дроны следят за водителями на трассах Казахстана

С помощью беспилотников выявляют нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения и пересечение дорожной разметки.

7 июня 2024 14:04, Profit.kz
Рубрики: Железо, Регионы

Полицейские в Жамбылской области применяют беспилотные летательные аппараты для наблюдения за дорожным движением на трассах. Как сообщили в ДП региона, дроны используют на наиболее аварийно-опасных участках дорог, где отсутствуют автоматические комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД, передает Zakon.kz.

С помощью беспилотников выявляют нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения и пересечение дорожной разметки. И в целом таким образом патрульные полицейские следят за ситуацией на дорогах.

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