Казахстанцы смогут продавать излишки «зеленой» энергии от домовых солнечных панелей

Такие поправки в законодательство об использовании ВИЭ приняли в первом чтении в сенате.

Казахстанцы смогут устанавливать на своих домах солнечные панели мощностью не больше 200 кВт. При выработке излишков граждане смогут продавать электричество в республиканскую сеть через местную энергоснабжающую организацию. Регистрироваться в качестве ИП при этом вовсе не обязательно — вводится понятие «нетто-потребитель», передает Sputnik.

«В законодательстве разрешается до 200 кВт устанавливать. В среднем один дом потребляет не больше 15-20 кВт. Понятно, что 200 кВт установить чуть дороже, наверное. Но даже если он установит 50 кВт, во-первых, он может полностью закрыть собственное потребление, а излишки, продав, заработать», — заявил по этому поводу вице-министр энергетики Сунгат Есимханов.

Новеллы призваны, прежде всего, стимулировать казахстанцев пользоваться «зелеными» технологиями. Отмечается, что к 2030 году доля электричества, вырабатываемой ВИЭ, должна составить в общем балансе 15%. Пока этот показатель чуть выше 5%. А для бизнеса и фермерских хозяйств на установку солнечных батарей предусмотрено субсидирование затрат через финоператоров.