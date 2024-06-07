Будут ли блокировать TikTok в Казахстане?

Минкультуры и информации ведет работу со всеми администраторами онлайн-платформ.

Вице-министр культуры и информации Канат Искаков ответил на вопрос, рассматривают ли в Казахстане блокировку TikTok. По его словам, на повестке дня этот вопрос не стоит, но если будут нарушаться законы, то к онлайн-платформам могут ограничивать доступ, передает Sputnik.

Также вице-министр рассказал, какие виды нарушений будет фиксировать министерство. Это распространение недостоверной информации, нарушения, связанные с детским контентом, а также оскорбление и клевета в отношении частных лиц.

Ранее глава ведомства Аида Балаева сообщила, что в Казахстане могут рассмотреть вопрос блокировки соцсети.