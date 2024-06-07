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    17,2%за 2023 год
  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
  • Доходность
    14,12%с начала управления

Будут ли блокировать TikTok в Казахстане?

Минкультуры и информации ведет работу со всеми администраторами онлайн-платформ.

7 июня 2024 09:05, Profit.kz
Рубрики: Интернет, Общество, Культура

Вице-министр культуры и информации Канат Искаков ответил на вопрос, рассматривают ли в Казахстане блокировку TikTok. По его словам, на повестке дня этот вопрос не стоит, но если будут нарушаться законы, то к онлайн-платформам могут ограничивать доступ, передает Sputnik.

Также вице-министр рассказал, какие виды нарушений будет фиксировать министерство. Это распространение недостоверной информации, нарушения, связанные с детским контентом, а также оскорбление и клевета в отношении частных лиц.

Ранее глава ведомства Аида Балаева сообщила, что в Казахстане могут рассмотреть вопрос блокировки соцсети.

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