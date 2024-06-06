Подозрительные транзакции будет блокировать Антифрод-центр

Промышленное внедрение с полным функционалом планируется с 22 июля текущего года.

Национальный Банк Казахстана информирует о разработке проекта, определяющего порядок осуществления деятельности Антифрод-центра и взаимодействия с его участниками, а также порядок формирования и ведения единой базы данных осуществления платежной транзакции с признаками мошенничества, сообщает Учет.kz.

Промышленное внедрение с полным функционалом планируется 22 июля текущего года - с момента введения в действие соответствующего Закона по вопросам цифровизации.

Антифрод-центр будет представлять собой технологическую платформу, к которой будут подключены финансовые организации, правоохранительные органы, а также операторы сотовой связи. Платформа будет включать в себя обмен данными между субъектами финансового рынка в режиме реального времени по мошенническим операциям, включая подозрительные операции с соответствующей маркировкой.

Задачей Антифрод-центра является обеспечение защиты средств граждан от мошеннических операций, оперативное реагирование на мошеннические транзакции и их своевременная блокировка.