Развитие СЭЗ «Alatau» и реализацию проектов в сфере логистики обсудили в Алматинской области

Для реализации инвестиционных проектов в области Комитетом по инвестициям будет оказана вся необходимая государственная поддержка.

В рамках рабочего визита в Алматинскую область председатель Комитета по инвестициям МИД РК Габидулла Оспанкулов обсудил дальнейшее развитие СЭЗ «Alatau», а также реализацию проекта по строительству индустриально-логистического хаба. В мероприятии, прошедшем на площадке акимата Алматинской области, приняли участие заместитель акима области Рустам Исатаев, аким г. Алатау Аркен Утенов, руководитель СЭЗ «Alatau» Жанибек Саурбек. В ходе встречи стороны отметили особое значение и стратегическую важность создания специальной экономической зоны «Alatau».

Также Габидулла Оспанкулов ознакомился с ходом реализации одного из крупнейших проектов в сфере логистики компании ТОО «G-Trans Service». Представители компании рассказали о целевых показателях и об экономическом эффекте реализации проекта для области.

В ходе обсуждения были подняты ключевые вопросы в части реализации проектов, в т. ч. применение инструмента реагирования в рамках деятельности Инвестиционного штаба, как действенного механизма решения проблемных вопросов инвесторов.