Когда казахстанцы смогут пользоваться счетами разных банков в одном приложении?

Глава Нацбанка не видит предпосылок, что в Казахстане останется два банка.

Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов рассказал, что с 1 июля будет запущен Open Banking, что позволит казахстанцам пользоваться услугами разных банков в одном приложении. Сулейманов напомнил, что в 2023 году в пилотном режиме был запущен проект Open Banking на основе технологии Open API и национальный карточный Switch, передает Zakon.kz.

«Надеемся, что мы с 1 июля запустим их уже в полноценном режиме. Это повысит конкурентоспособность. Когда у тебя есть возможность в одном приложении иметь доступ к счетам различных банков, без каких-то заградительных комиссий и дополнительных барьеров, это, конечно, позитивно повлияет», — дополнил он.

Сулейманов подчеркнул, что не видит предпосылок, что в Казахстане останется два банка. Наоборот, идет работа над тем, чтобы банков появилось больше.

«Но я хотел бы отметить, что нам нужна национальная финансовая инфраструктура, которая равноудалена, которая максимально учитывает интересы всех — крупных, средних и мелких банков. Инфраструктура, в первую очередь, должна быть направлена на гражданина, клиента и казахстанского бизнесмена. Когда мы, как государство, имеем возможность ею управлять, то есть обеспечивать свой, скажем так, платежный суверенитет», — заключил председатель Национального банка.