Сразу же кладите трубку: в МВД Казахстана рассказали, как распознать интернет-мошенников

Интернет-мошенники нанесли казахстанцам многомиллиардный ущерб.

Официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев рассказал, как сохранить свои сбережения и личные данные от преступных посягательств. С начала года в Казахстане зарегистрировано более 6,5 тыс. случаев интернет-мошенничества, причинивших гражданам ущерб на сумму более 11 млрд тенге, передает Zakon.kz.

Шынгыс Алекешев также назвал наиболее распространенные виды интернет-мошенничества, с которыми сталкиваются наши граждане:

— Мошенничество через интернет-торговлю путем размещения ложных объявлений. В этом случае, как правило, требуют предоплату за товар или услугу. С начала года зарегистрировано более 2,7 тыс. таких случаев.

— Инвестиционные схемы быстрого обогащения. С начала года более 700 казахстанцев стали жертвами таких схем, зачастую вкладывая последние сбережения или даже оформляя кредиты.

— Телефонные звонки от имени якобы сотрудников банков, правоохранительных органов или других госорганов, чтобы выманить ваши данные или деньги.

— Мошенничество через WhatsApp. В этом случае людям говорят о якобы попытках снять с их счета деньги и предлагают им перевести их на «безопасный» счет. Получив у людей обманом личные данные, позже оформляют на них кредит. В этом году зарегистрировано около 2 тыс. таких случаев.

— Доступ к личным кабинетам через eGov. В этом случае мошенники могут похитить ценную информацию и деньги.

«Всегда проверяйте подлинность звонков и сообщений, особенно если вам предлагают предоставить конфиденциальные данные. Сотрудники банков и полиции никогда не проводят спецопераций по телефону. В таких случаях кладите трубку и немедленно сообщайте о подозрительных звонках», — советует Шынгыс Алекешев.