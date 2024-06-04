Чиновники осуждены за хищение по проекту «Цифрового Казахстана»

Они похитили 105 млн тенге.

Двое высокопоставленных лиц осуждены за хищение государственных средств. Заместитель председателя Комитета по архивным делам и документации Министерства культуры и спорта и директор IT-компании были признаны виновными в присвоении более 105 млн тенге. Эти средства были выделены для создания информационной системы в рамках национальной программы «Цифровой Казахстан», передает Liter.kz.

«По данным следствия, финансовые манипуляции проводились через дублирование выплат за уже выполненные работы по техническому обслуживанию системы „Единый электронный архив документов“. Руководство комитета инициировало повторные перечисления средств подрядчику на основании фиктивных документов. Полученные средства были использованы для покупки дорогостоящей собственности, оформленной на третьих лиц для легализации», — говорится в сообщении Агентства РК по финансовому мониторингу.

Суд назначил обоим осужденным по 6,5 лет лишения свободы с обязательным возмещением ущерба и пожизненным запретом на занятие государственных и руководящих должностей в течение семи лет. Приговор пока не вступил в законную силу.