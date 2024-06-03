Алматинцам пришли тестовые предупреждения о чрезвычайной ситуации

Организаторы массовой рассылки попросили жителей крупнейшего мегаполиса республики сохранять спокойствие.

В минувшую пятницу алматинцы получили тестовые оповещения о чрезвычайной ситуации. Акимат накануне предупредил жителей города, что планирует тестировать систему массового оповещения. Запуск системы проводят по поручению президента Токаева, передает Sputnik.

«В Алматы 31 мая пройдет тестовый запуск системы мгновенного оповещения о ЧС Mass Alert. На первом этапе, с 31 мая, систему запустят для пользователей устройств с ОС Android. На втором этапе к системе подключат пользователей устройств с iOS», — рассказали в акимате.

Система Mass Alert имеет ряд преимуществ в сравнении с SMS. Оповещение приходит абонентам по всей зоне покрытия сети мобильными операторами, а также в отдельно выбранных географических зонах. Система также способна работать в условиях перегрузки сетей.

«Главное преимущество технологии Cell Broadcast — мгновенное и массовое оповещение сразу всех абонентов в зоне покрытия. Следующим шагом станет интеграция Mass Alert с автоматической системой раннего оповещения о землетрясении ДЧС Алматы», — добавили городские власти