Открыт прием заявок на пятый поток программы финансирования от Astana Hub

Международный технопарк принимает заявки на программу финансирования стартапов Seed Money 4.2.

Международный технопарк принимает заявки на программу финансирования стартапов Seed Money 4.2.

В рамках программы перспективные стартапы смогут получить до 20 миллионов тенге в зависимости от стадии их развития. Заявки на участие принимаются до 9 июня.

Помимо финансирования для участников Seed Money предоставляется бесплатное место в коворкинге Astana Hub для стартапов из других регионов, консультации от экспертов индустрии, B2B/B2G-встречи, нетворкинг с инвесторами и бизнес-ангелами.

В программе приоритет отведен следующим направлениям: AI, Blockchain, Defence Tech, Game Dev, Space Tech, Hardware и Smart City. Для участия в Seed Money стартап должен соответствовать одной из трех стадий развития:

— MVP — продукт, обладающий минимальными, но достаточными для удовлетворения первых потребителей функциями;

— PMF — наличие продукта, удовлетворяющего потребность определенного рынка и обладающего ценностью для потребителей;

— SCALE — стадия масштабирования продаж за счет расширения клиентских сегментов и/или других активностей по выходу на новые рынки.

При подаче заявки в команде должно быть не менее трех ключевых участников, включая руководителя проекта, который не должен совмещать реализацию проекта с другой трудовой деятельностью. Это требование обусловлено желанием достичь максимальной производительности и контроля над всеми процессами. Кроме того, кандидат должен представлять юридическое лицо, что обеспечит правовую основу для подачи заявок на финансирование и взаимодействия с партнерами, клиентами и инвесторами.

С момента запуска Seed Money в 2021 году 45 проектов на разных стадиях развития получили финансирование на суммы от 5 до 24 миллионов тенге. Из них 67% стартапов вышли на доход и масштабировались. Финансирование предусмотрено из собственных средств Astana Hub по модели Revenue Share с выплатой 1% после освоения всех средств в течение 5 лет и 1% в качестве участника технопарка. Эти средства используются для дальнейшего развития экосистемы IT-индустрии. В частности, часть средств будет направлена на финансирование стартапов в рамках программы Seed Money.

Дополнительные консультации по программе можно получить на платформе или обратившись в колл-центр Astana Hub по короткому номеру 1818.