Казахстан, Россия и Кыргызстан разработают платформу для пациентов с инвалидностью

Цифровая платформа будет запущена с участием благотворительных фондов, врачей и центров реабилитации.

Казахстан, Россия и Кыргызстан разработают международную цифровую платформу, которая поможет обслуживать пациентов с особыми потребностями. Об этом сообщил директор Дирекции цифровых инициатив ЕАБР Александр Петров. Платформа только-только запускается, передает Sputnik.

«Проект поможет более комфортно обслуживать пациентов с особыми потребностями. Благодаря этой экосистеме они смогут найти, в том числе, сложные протезы или коляски. В проекте будут участвовать благотворительные фонды, врачи, центры реабилитации. Мы надеемся, что в течение 25 месяцев она заработает», — сказал Александр Петров.

Предполагается, что после запуска проект выйдет за границы ЕАЭС — в перспективе в нем будут участвовать десятки стран.