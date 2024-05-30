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  • Доходность
    17,2%за 2023 год
  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
  • Доходность
    14,12%с начала управления

Казахстан, Россия и Кыргызстан разработают платформу для пациентов с инвалидностью

Цифровая платформа будет запущена с участием благотворительных фондов, врачей и центров реабилитации.

30 мая 2024 11:00, Profit.kz
Рубрики: Интернет, Общество, Культура, Соседи

Казахстан, Россия и Кыргызстан разработают международную цифровую платформу, которая поможет обслуживать пациентов с особыми потребностями. Об этом сообщил директор Дирекции цифровых инициатив ЕАБР Александр Петров. Платформа только-только запускается, передает Sputnik.

«Проект поможет более комфортно обслуживать пациентов с особыми потребностями. Благодаря этой экосистеме они смогут найти, в том числе, сложные протезы или коляски. В проекте будут участвовать благотворительные фонды, врачи, центры реабилитации. Мы надеемся, что в течение 25 месяцев она заработает», — сказал Александр Петров.

Предполагается, что после запуска проект выйдет за границы ЕАЭС — в перспективе в нем будут участвовать десятки стран.

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