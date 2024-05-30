HONOR приглашает казахстанцев принять участие в конкурсе мобильной фотографии Magic Moments Awards 2024

Он призван вдохновить фотографов по всему миру запечатлеть уникальные моменты и эмоции с помощью своих смартфонов.

HONOR объявил о старте HONOR Magic Moments Awards 2024, ежегодного глобального конкурса мобильной фотографии.

«Премия HONOR Magic Moments Awards создана в 2021 году как глобальная платформа для обмена мобильными фотографиями и вдохновения пользователей на творчество и воплощение смелых креативных идей. Мы предоставляем равные возможности для всех — от профессиональных фотографов до обычных пользователей смартфонов», — сказал Джордж Чжао, генеральный директор HONOR Device Co., Ltd.

За три года проведения конкурса было собрано более миллиона работ от 320 000 участников из 51 страны. В этом году конкурс включает 59 номинаций, охватывающих пейзажную фотографию, портреты, снэпшоты, видео, групповые фотографии и многое другое.

Оценивать работы будет жюри, состоящее из семи известных экспертов индустрии:

— Чжао Инсинь, главный редактор China Photo Press и первая женщина-директор по фотосъемке в истории Олимпийских игр;

— Джассим Рабиа Аль-Авади, председатель Эмиратской ассоциации фотографии и основатель фотоклуба ОАЭ;

— Але Мегале, лауреат премии LUX Audience Awards;

— Матье Курдесс, известный французский фотограф дикой природы;

— Стефано Гиндани, известный итальянский фэшн-фотограф и художник;

— Самуэль Денг, технический директор HONOR;

— Хоу Вейлонг, технический эксперт HONOR по обработке изображений.

HONOR Magic Moments Awards включает шесть категорий: «В пути», «Мы», «Защита», «Момент», «История» и «Видео». Участники должны использовать смартфон для создания фотографий, раскрывающих увлекательные истории и передающих подлинные эмоции.

Конкурс HONOR Magic Moments Awards предлагает 59 призов с общим призовым фондом более 100 000 долларов США, включая 15 000 долларов для победителя в номинации «Фотограф года». В каждой категории будут определены чемпион, первый призер и второй призер, которые получат 5 000, 3 000 и 1 000 долларов соответственно. Кроме того, 20 победителей в номинациях «Рекомендация» и «Совершенство» получат HONOR Magic6 Pro и новейшие продукты серии HONOR N.

До 6 августа 2024 года фотографы со всего мира могут отправлять свои работы через официальный сайт конкурса или социальные сети, публикуя посты и указывая хештэг #HONORMagicMoments. Победители будут объявлены в сентябре.