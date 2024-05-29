Как казахстанцам вернуть деньги, «зависшие» на QIWI кошельках?

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «КИВИ Банк». QIWI разделила бизнес на российский и международный.

QIWI Kazakhstan совместно с российским Агентством по страхованию вкладов (АСВ) вернет казахстанским владельцам QIWI Кошельков остатки средств на балансах в рублях, долларах и евро. Специально для этого компания запустила сайт, где можно подать заявку онлайн, передает Sputnik.

«Вся команда очень переживала за казахстанских клиентов, и мы смогли найти крутое цифровое решение в условиях трансграничных рынков и юрисдикций двух разных стран», — отметила CEO QIWI Kazakhstan Наталья Абулгазиева.

Что сделать для возврата денег с QIWI кошельков

Клиентам нужно электронно подписать договор цессии для передачи ТОО «QIWI Kazakhstan» (Киви Казахстан) права требования выплат от АСВ заблокированных сумм с балансов кошельков. Это можно сделать удаленно: клиент следует инструкциям, заполняет заявку на сайте Qiwi.kz/Refund и загружает все нужные документы.

Документооборот организован в электронном виде, поэтому владельцам кошельков потребуется ЭЦП (ее можно получить на портале eGov).

Возврат средств ведется только полностью идентифицированным владельцам электронных кошельков со статусом «Профессиональный». Если статус кошелька «Минимальный» или «Основной», то его нужно повысить до «Профессионального». Сделать это можно с помощью инструкции в QIWI Кошельке в разделе «Профиль — Идентификация».

Все документы и анкеты принимаются до 10 июня включительно. После этой даты владельцы кошельков могут подать заявки в АСВ и в случае отказа самостоятельно обжаловать решение агентства в судебном порядке. Повторные заявления от клиентов, которые ранее отправили документы в АСВ и были добавлены в реестр кредиторов для получения выплаты, приниматься не будут.

Выплаты будут производиться на QIWI кошельки с балансом в тенге в течение 10 дней после подписания договора цессии сторонами по курсу Национального банка Казахстана на 27 мая 2024 года (российский рубль — 4, 94 тенге; доллар США — 443,16 тенге; евро — 480,39 тенге).

Установлены лимиты на минимальные суммы возврата денежных средств из QIWI кошельков с балансом в рублях, долларах и евро: от 1 000 рублей; от 10 долларов; от 10 евро.

Балансы на одном QIWI кошельке для выплат не суммируются. Также не суммируются деньги из нескольких кошельков одного и того же владельца. Клиенты с суммами ниже минимальных могут обратиться в АСВ с заявлением на возврат своих средств.

Заявление могут подать все граждане Казахстана, а также лица с видом на жительство. При этом абонентский номер, привязанный к кошельку, должен быть зарегистрирован на владельца кошелька, что подтверждается договором с казахстанским оператором мобильной связи. Заявления клиентов, содержащие ошибочную информацию, к рассмотрению не принимаются.