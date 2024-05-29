MyCar Finance успешно разместил дебютный выпуск купонных облигаций в объеме 5 млрд тенге

АО «Halyk Finance» выступило в качестве единственного финансового консультанта и андеррайтера по этой сделке.

20 мая дочерняя организация АО «Astana Motors» ТОО «МФО «MyCar Finance» успешно разместило дебютный выпуск купонных облигаций в объеме 5 миллиардов тенге. В ходе размещения комфортный уровень спроса превысил объем предложения. Высокий интерес к покупке облигаций проявили как институциональные, так и розничные инвесторы. Облигации со сроком обращения 12 месяцев были размещены с доходностью до погашения 19%.

«Мы поздравляем MyCar Finance с успешным дебютом на фондовом рынке. Этот выпуск вызвал большой интерес не только институциональных, но и розничных инвесторов. Около 50% от общего объема выпуска было размещено розничным инвесторам. Успех размещения во многом был определен работой Halyk Finance в качестве андеррайтера и консультанта. И мы горды тем, что мы вывели на рынок еще одного качественного эмитента», — отметил Роман Асильбеков, заместитель председателя правления Halyk Finance.

Напомним, что по итогам 1 квартала 2024 года Halyk Finance лидирует в рэнкинге ИА «Cbonds» среди организаторов выпусков облигаций Казахстана. Более 50% облигаций на рынке в 1 квартале 2024 года было размещено Halyk Finance.