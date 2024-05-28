Делегация из Туркменистана посетила МЦРИАП

Заместитель председателя кабинета министров — министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жасланом Мадиевым.

В ходе встречи обсуждались перспективы укрепления двустороннего сотрудничества и обмена опытом в стратегически важных областях. Жаслан Мадиев подчеркнул, что этот визит станет важным шагом на пути к укреплению сотрудничества между Казахстаном и Туркменистаном. Он выразил уверенность, что совместные усилия принесут значительные результаты и будут способствовать устойчивому развитию обоих государств в сфере цифровизации и инноваций.

В рамках встречи вице-министр цифрового развития Аскар Жамбакин представил цифровую экосистему Республики Казахстан. Также были представлены информационно-аналитическая система Smart Data Ukimet и Цифровая карта семьи.

На встрече также рассмотрели возможности обмена опытом в области цифровизации государственных услуг, развития электронной коммерции и создания инновационных экосистем, обсуждались примеры успешного сотрудничества, способствующие повышению эффективности управления и развитию бизнеса, а также рассматривался опыт в космических исследованиях и разработках.

Стороны наметили возможности сотрудничества в области поддержки и развития молодых предпринимателей, включая совместные акселерационные программы, обмен менторским опытом и проведение совместных мероприятий, направленных на развитие инноваций. Особое внимание было уделено сотрудничеству в области образования и науки, в частности — возможность реализации совместных образовательных программ, стажировок и научных исследований, а также подготовка кадров в области цифровых технологий и аэрокосмических исследований.