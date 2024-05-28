Казахстанцев призывают к бдительности в связи с деятельностью криптокомпании

Международный финансовый центр Астана обратился к казахстанцам с предупреждением, касающимся деятельности Astana Exchange.

Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) предупреждает общественность о том, что компания, называющая себя Astana Exchange и предлагающая услуги по обмену криптовалюты, является мошеннической. В комитете считают, что эта компания использует поддельную лицензию для оказания финансовых услуг, передает Zakon.kz.

«В результате проведенного анализа AFSA установил, что организация не зарегистрирована в МФЦА и не имеет действующей лицензии на оказание финансовых услуг. Таким образом, ее деятельность противоречит нормам актов МФЦА», — говорится в сообщении.

Казахстанцев призывают проверять публичный реестр, содержащий подробную информацию о компаниях, лицензированных и/или зарегистрированных AFSA.

«AFSA настоятельно рекомендует не отвечать ни на какие сообщения, касающиеся этого мошенничества, и ни при каких обстоятельствах не вступать в деловые отношения с этой компанией, а также не отправлять и не передавать деньги какой-либо стороне в связи с этим мошенничеством», — добавили в комитете.