Yandex Qazaqstan добавил в Карты новые панорамы городов Казахстана

Съемки заняли около двух месяцев, в результате было сделано около 185 000 панорамных снимков — это более 5600 км улиц и дворовых проездов.

В Яндекс Картах обновились панорамы Алматы и Астаны. Теперь на них можно рассмотреть объекты, которые построили с момента предыдущего большого обновления панорам год назад. Например, восьмиполосный мост по проспекту Тауелсиздик в Астане. Также на панорамах впервые появились улицы Балхаша, Есика, Конаева, Талгара, Щучинска и сел Каргалы, Узынагаш и Шамалган.

Панорамы улиц снимали с помощью панорамомобиля с четырьмя камерами, установленными на крыше. Съемки заняли около двух месяцев, в результате было сделано около 185 000 панорамных снимков. Это более 5600 км улиц и дворовых проездов.

Панорамные снимки помогают заранее изучить незнакомый маршрут, рассмотреть номера подъездов и таблички с временем работы организаций или просто устроить виртуальную прогулку по улицам и достопримечательностям. Например — пройтись вдоль озера Балхаш, заглянуть в Конаев, увидеть Или, одну из крупнейших рек страны.

Кроме того, актуальные панорамы помогают Яндекс Картам улучшать навигацию для водителей. С помощью компьютерного зрения со снимков считываются и добавляются на карту дорожные знаки, разметка, светофоры и другие детали. Это позволяет точнее подсказывать водителям, с какой скоростью ехать, где повернуть или притормозить.

Чтобы увидеть панорамы на смартфоне, нужно нажать на иконку с двумя квадратами. Она находится в верхнем правом углу главного экрана. В открывшемся списке достаточно выбрать слой «Панорамы», и на карте появятся синие линии. Нажав на любую из них, можно рассмотреть место со всех сторон.