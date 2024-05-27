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    17,2%за 2023 год
  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
  • Доходность
    14,12%с начала управления

Киберспортсмен из Казахстана вошел в историю Dota 2

Он первый, кто смог покорить рейтинг 14 000 MMR.

27 мая 2024 20:00, Profit.kz
Рубрики: Культура

Киберспортсмен из Казахстана Алимжан Watson Исламбеков, выступающий в команде Entity, стал первым игроком в истории Dota 2, которому удалось набрать рейтинг в 14 000 MMR. Watson имеет самый высокий ранг среди всех игроков в Dota 2. 14 000 MMR Исламбеков достиг самым первым. Он занимает первое место в европейском ладдере. Поднять такой рейтинг игрок смог, играя на первой позиции. За последние 8 дней он сыграл 42 игры в матчмейкинге Dota 2, победив в 62% случаев, передает Liter.kz.

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