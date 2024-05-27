Киберспортсмен из Казахстана вошел в историю Dota 2

Он первый, кто смог покорить рейтинг 14 000 MMR.

Киберспортсмен из Казахстана Алимжан Watson Исламбеков, выступающий в команде Entity, стал первым игроком в истории Dota 2, которому удалось набрать рейтинг в 14 000 MMR. Watson имеет самый высокий ранг среди всех игроков в Dota 2. 14 000 MMR Исламбеков достиг самым первым. Он занимает первое место в европейском ладдере. Поднять такой рейтинг игрок смог, играя на первой позиции. За последние 8 дней он сыграл 42 игры в матчмейкинге Dota 2, победив в 62% случаев, передает Liter.kz.