Подпольная майнинговая ферма обнаружена в Шымкенте

Ее доход составил более 100 млн тенге.

Подпольную майнинговую ферму, работавшую незаконно, обнаружили в Шымкенте. По информации АФМ, группа лиц с апреля 2023 по февраль 2024 года организовала ферму для добычи криптовалюты, получив таким образом значительный доход — более 100 млн тенге, передает Liter.kz.

«На месте были обнаружены и изъяты различные предметы, включая более тысячи майнеров ASIC (специализированное оборудование для майнинга биткоинов), ноутбуки, видеорегистраторы, флэш-носители, мобильные телефоны и документация. В настоящее время ведется досудебное расследование, а также проводятся соответствующие экспертизы», — говорится в сообщении.

Представители АФМ подчеркнули, что подобная незаконная деятельность может представлять угрозу экономической безопасности страны.