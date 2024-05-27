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    29,5млрд тенге
  • Доходность
    14,12%с начала управления
  • Доходность
    17,2%за 2023 год
  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
  • Доходность
    14,12%с начала управления

Подпольная майнинговая ферма обнаружена в Шымкенте

Ее доход составил более 100 млн тенге.

27 мая 2024 19:39, Profit.kz
Рубрики: Общество, Регионы

Подпольную майнинговую ферму, работавшую незаконно, обнаружили в Шымкенте. По информации АФМ, группа лиц с апреля 2023 по февраль 2024 года организовала ферму для добычи криптовалюты, получив таким образом значительный доход — более 100 млн тенге, передает Liter.kz.

«На месте были обнаружены и изъяты различные предметы, включая более тысячи майнеров ASIC (специализированное оборудование для майнинга биткоинов), ноутбуки, видеорегистраторы, флэш-носители, мобильные телефоны и документация. В настоящее время ведется досудебное расследование, а также проводятся соответствующие экспертизы», — говорится в сообщении.

Представители АФМ подчеркнули, что подобная незаконная деятельность может представлять угрозу экономической безопасности страны.

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