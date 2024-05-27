Цифровой коридор запускают от Казахстана к странам ЕС

Транскаспийский маршрут будет проходить через Китай.

О запуске цифрового коридора в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута объявили в КТЖ. KTZ Express в сотрудничестве с Global DTC Pte Ltd. внедряют электронное таможенное оформление грузов, которые будут идти железнодорожным транспортом из Китая в страны Европейского Союза через Казахстан. Проект официально был представлен 23 мая 2024 года в Сингапуре на Казахско-сингапурском бизнес-форуме, в котором принял участие президент РК К. К. Токаев, передает Liter.kz.

«Стороны планируют проведение совместных мероприятий по обеспечению эффективной работы цифровой платформы Tez Customs на Транскаспийском международном транспортном маршруте. Эта платформа обеспечивает возможность электронного таможенного декларирования грузов из Китая в страны Центральной Азии», — сообщили представители компании.

В Нацкомпании также отметили, что совместная инициатива открывает новые перспективы для развития транспортной логистики, внедрения цифровых технологий в процесс таможенного оформления, что позволит повысить эффективность и прозрачность перевозок.

Цифровой транспортный коридор — это веб-сайт, где разные компании могут делиться информацией о перевозках. Он помогает им лучше работать вместе, чтобы грузы доставлялись быстрее и без проблем.