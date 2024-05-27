Мониторинг саранчи проведут с помощью дронов

Они помогут составить точные фитосанитарные карты.

На заседании оперативного штаба по борьбе с саранчой отметили, что во всех регионах созданы штабы под руководством заместителей акимов областей. Подлежащие обработке площади остаются в размере 2,5 млн га. Наибольшие объемы — в Актюбинской (784,4 тыс. га) и Костанайской (775,6 тыс. га) областях. Здесь предстоит зачистка от итальянского пруса. Из-за холодной погоды в восточных, северных и центральных регионах массовое отрождение и развитие личинок саранчи затянулось. Работы по обработке начаты в Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Жетысуской, Западно-Казахстанской областях, передает Liter.kz.

Учитывая большой размах распространения саранчи, сложности работы в труднодоступных местах и важность знания точного месторасположения личинок, Министерство сельского хозяйства закупит территориальным инспекциям Комитета государственной инспекции в АПК дроны для мониторинга саранчи и составления точных фитосанитарных карт.

«Дроны показывают эффективность в борьбе с саранчой. Охватить обработкой в короткий период активной фазы отрождения саранчи такие площади традиционным способом — в пешем порядке и на машинах — очень сложно. Высока вероятность недоработок. Министерствам сельского хозяйства, промышленности и строительства необходимо проработать вопрос инвестиционного субсидирования дронов для обработки посевов от вредителей», — подвел итоги заседания оперштаба вице-премьер Серик Жумангарин.