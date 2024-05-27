В ЕАЭС определен порядок взимания НДС при трансграничной торговле электронными услугами

Он распространяется на определенный перечень, который охватывает 14 видов электронных услуг.

Среди таких услуг — реклама в интернете, предоставление доменных имен и услуги хостинга, предоставление через интернет прав на использование электронных книг и музыки и др.

Вместе с этим, определены и услуги, не относящиеся к электронным — это реализация товаров, работ и услуг, если их поставка осуществляется без использования сети интернет, реализация или передача прав на использование программного обеспечения или баз данных на материальных носителях, предоставление доступа к информационно-телекоммуникационной сети, включая интернет.

В отношении указанных услуг НДС будет взиматься по месту нахождения покупателя.

Необходимо отметить, что ранее отсутствовал единый подход к определению места взимания НДС, что часто приводило к двойному налогообложению или, наоборот, к неуплате налога в государства-члены ЕАЭС.

Также, в целях обеспечения уплаты НДС за продавцом, оказывающим услуги покупателям, местом осуществления деятельности которых признана территория другого государства-члена, закреплена обязанность встать на учет в налоговом органе этого другого государства-члена. Зарегистрироваться в качестве плательщика НДС в другом государстве-члене стало возможным дистанционно, что упростило процесс подачи электронной декларации и уплаты налога.

В случае, если услуги в электронной форме оказываются через посредника, зарегистрированного в стране нахождения покупателей и участвующего в расчетах с покупателями на основании договора с поставщиком услуг, то обязанность по уплате НДС исполняет посредник.

В целом порядок направлен на упрощение налоговых процедур и обеспечение более справедливого налогообложения в сфере электронной коммерции в рамках ЕАЭС.