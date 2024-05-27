Объем венчурных инвестиций в 2023 году составил более $80 млн

Венчурный рынок Казахстана продемонстрировал значительный рост в 2023 году, достигнув рекордных уровней финансирования и выходов из инвестиций.

Общее количество заключенных сделок — 55, общий объем инвестиций составил более $80 млн, что отражает пятикратное увеличение за последние шесть лет. Ключевыми получателями венчурных инвестиций стали казахстанские проекты, такие как OneVision, Clockster, Easytap, CTOgram, CerebraAI, UvU, Kwaaka, BPMTracker, Porte, Hero’s journey, Codiplay, JobEscape и другие.

FinTech продолжает лидировать по объему инвестиций, что подчеркивает его инновационный потенциал и привлекательность для инвесторов. Например, Prosper Pay представляет собой инновационную услугу доступа к заработной плате до дня выплаты, что революционизирует традиционные финансовые услуги. Платформы для электронной коммерции и рынки также продемонстрировали значительный рост благодаря инвестициям от крупных корпораций.

Ключевые игроки венчурного рынка Казахстана: Most Ventures, Big Sky Capital, Tumar Venture Fund, EA Group, Quest Ventures, Jas Ventures, Nomad VC, Activat VC, 500 Ventures, Qazaqstan Investment Corporation, MyVentures, Tech Garden Ventures, Almak Capital Investment Firm, Falconry, InDrive New Ventures, Baiterek Venture Fund, QazTech Venture.