Состоялось первое заседание Казахстанско-Китайского Подкомитета по инновационному сотрудничеству

Каныш Тулеушин и Чэнь Цзячан обсудили ряд ключевых вопросов, направленных на развитие сотрудничества между Казахстаном и Китаем.

23 мая 2024 года в Астане на площадке Минцифры состоялось первое заседание Подкомитета по инновационному сотрудничеству Казахстанско-Китайского межправительственного комитета по сотрудничеству. В рамках заседания первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Каныш Тулеушин и заместитель министра науки и технологии КНР Чэнь Цзячан обсудили ряд ключевых вопросов, направленных на развитие сотрудничества между Казахстаном и Китаем в области инноваций по различным направлениям, включая развитие сети 5G, аэрокосмическую промышленность и др.

Стороны рассмотрели возможность создания совместных исследовательских центров, а также финансирования ряда инновационных исследовательских проектов в области аэрокосмической промышленности и электронной коммерции.

Подкомитетом было принято решение о расширении сотрудничества по реализации совместных научно-инновационных проектов в сфере космических исследований, использования микроспутников, мониторинга сельского хозяйства и стихийных бедствий с помощью дистанционного зондирования, цифровизации аграрного сектора, сейсмического контроля. Была достигнута договоренность о создании взаимных условий для подготовки талантов в сфере инноваций, включая краткосрочные стажировки и совместные научно-инновационные проекты. Участники встречи договорились об обмене информацией о политике и состоянии развития научно-технических инноваций в Китае и Казахстане.

Заседание Подкомитета стало важным шагом на пути к укреплению инновационного сотрудничества между Астаной и Пекином. Ожидается, что реализация достигнутых договоренностей позволит обеим сторонам добиться значительных успехов в области науки, технологий и инноваций. Второе заседание Подкомитета состоится в Китае в 2026 году.