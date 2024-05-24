Казахстанцы стали больше использовать мобильный интернет

При этом реже отправляют SMS.

Казахстанцы за год потребили больше пяти миллиардов гигабайт мобильного интернет-трафика. За десять лет показатель вырос в 107 раз. По подсчетам аналитиков, точный объем за 2023 год составил 5 111 681 156,4 Гб, что на 20% больше, чем годом ранее, передает Liter.kz.

Последнее десятилетие показатели постоянно растут, а вот темпы роста сейчас замедляются. Так, в 2013-м потребление составляло меньше одного процента от нынешнего, но уже за 2014-й выросло в 3,5 раза. Мобильный трафик по объему притом становится все ближе к показателям проводного широкополосного интернета, которые в 2023 году достигли примерно 6,8 млрд Гб с ростом в 18% г/г. Этот тип трафика за 10 лет прирастает скромнее — всего в 19 раз к уровню 2013 года.

При этом казахстанцы реже стали отправлять эсэмэски. В 2023 году их отправили 280,6 тыс. штук, что на 60% меньше, чем годом ранее, и в 10 раз меньше, чем в 2013-м.