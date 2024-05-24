В Казахстане будут фиксировать скорость машин на республиканских автотрассах

Данные планируют передавать в компетентные органы для принятия мер.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах республиканского значения было принято решение о фиксации нарушений скоростного режима на участках автодорог II и III технической категории. Информация о превышении скорости на указанных дорогах будет передаваться компетентным органам для принятия необходимых мер. Об этом сообщили в «КазАвтоЖол», передает Sputnik.

В компании предупредили о необходимости соблюдать установленные скоростные ограничения на следующих участках:

— Автодорога Павлодар — Семей — Калбатау, участок по Павлодарской области (Долгое — Аккулы) — 100 км/час;

— Павлодар — Семей — Калбатау, участок по области Абай (Шарбакты — Семеновка — Калбатау) — 110 км/час;

— Уральск — граница РФ (Саратов), участок по Западно-Казахстанской области (Болашак-Достык) — 100 км/час;

— Павлодар — граница РФ, участок по Павлодарской области (Мичурино) 110 км/час, на этой же автодороге с села Кызылтан до Урлютюб — 100 км/час;

— Бейнеу-Акжигит, участок по Мангистауской области (Тажен) — 100 км/час;

— Автодорога Уральск — граница РФ (Самара), участок по Западно-Казахстанской области (Чапов — Погодаево) — 100 км/час.