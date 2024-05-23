ЕАЭС формирует «справедливые тарифы» на услуги сотовой связи

Государства-члены Евразийского экономического союза обсуждают возможность установления справедливых тарифов на услуги сотовой связи в международном роуминге.

Для установления более «комфортных» условий на услуги сотовой связи были проанализированы мировые практики и рынки связи государств-членов ЕАЭС. В дальнейшем по итогам проведенной работы страны «пятерки» планируют поэтапно создавать условия для установления более комфортных для граждан государств-членов тарифов на услуги сотовой связи в международном роуминге.

Также, планируется развивать сотрудничество между участниками рынка по вопросам противодействия мошенничеству (fraud) в сетях электросвязи при пропуске международного трафика.

На сегодня в целях предупреждения, выявления и пресечения мошенничества на рынке электросвязи предлагается применять отечественные системы безопасности и осуществлять оперативный обмен информацией между операторами электросвязи государств-членов ЕАЭС.

В отдельных случаях, при необходимости предлагается взаимная проверка номерных емкостей операторов электросвязи, проведение онлайн верификации голосового трафика, увеличение количества тестовых звонков и проведение совместных расследований случаев мошенничества.

В целом проводимая работа осуществляется в целях дальнейшего снижения ставок для роуминговых звонков, межоператорских роуминговых тарифов в рамках внедрения «справедливых тарифов» на услуги сотовой связи в международном роуминге на территории государств-членов ЕАЭС.