Анонс: Qazpost Digital Demo Day 2024

На мероприятии компания представит цифровые проекты и улучшенные сервисы.

30 мая Казпочта приглашает на второй Qazpost Digital Demo Day, который состоится в Алматы. В программе мероприятия — новый релиз приложения Казпочты с улучшенными сервисами для клиентов, презентация продукта по интернет-эквайрингу, итоги проекта по Цифровому тенге, Bank As A Service, цифровой кредитный брокер, подписание меморандумов с государственными органами и партнерами, выступления партнеров.

Мероприятие будет интересно участникам финансового рынка, финтех-организациям, платежным организациям, участникам рынка электронной коммерции, IT-специалистам.